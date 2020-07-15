Духовой оркестр поздравил с днем рождения волгоградский «КАУСТИК»





Сегодня в самом начале рабочего дня перед сотрудниками АО «КАУСТИК», а также других предприятий группы компаний «НИКОХИМ» выступили музыканты Волгоградского духового оркестра.

Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, в условиях соблюдения сотрудниками предприятия и музыкантами оркестра мер безопасности и социальной дистанции концерт состоялся на площади перед центральными проходными и был посвящен 53-й годовщине со дня выпуска первой продукции на «КАУСТИКе».

В течение полутора часов работники предприятия, спешившие к началу смены и отработавшие в ночные часы, на открытом воздухе смогли насладиться звуками духовых музыкальных инструментов. Напомним, 15 июля 1967 года завод произвел первые тонны средств защиты растений на основе фосфорной органики, которые сразу же были отправлены сельхозпроизводителям. С тех пор этот день каждого лета для коллектива «КАУСТИКа» особенный.

За свою более чем полувековую историю завод, где сегодня трудятся около 6-ти тысяч жителей Волгограда и Светлоярского района области, не только сохранил статус одного из крупнейших предприятий региона, но и стал развивающимся технопарком. Сегодня «КАУСТИК» входит в число лидеров по уплате налогов в бюджеты всех уровней, является одним из наиболее привлекательных работодателей Волгоградской области, а также сохраняет верхние строчки в рейтинге наиболее успешных экспортеров своей продукции за пределы России.

Уже второй год подряд в день рождения «КАУСТИКа» химиков поздравляют волгоградские музыкальные коллективы. Так, в 2019-м площадь перед центральными проходными стала импровизированной сценой для солистов и музыкантов театра «Царицынская опера».

В этом году эстафету принял духовой оркестр, который исполнил более двадцати композиций, среди которых любимые миллионами россиян мелодии из кинофильмов разных лет, классическая и популярная эстрадная музыка. За пятнадцать лет активной творческой деятельности оркестр, который неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов, стал настоящей визитной карточкой Волгограда.

Сегодняшнее выступление музыкантов «под открытым небом» на площади перед центральными заводскими проходными – это своеобразное поздравление многотысячного коллектива предприятия, которое работает в полноценном производственном ритме, соблюдая необходимые меры личной предосторожности в условиях карантинных ограничений.



