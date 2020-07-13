Банк «Открытие» поддерживает программу по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель»
Общество 13.07.2020 20:01
0
13.07.2020 20:01
Банк «Открытие», АО «Корпорация МСП», «ОПОРА РОССИИ» и благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее» подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве в рамках реализации совместной федеральной образовательной программы по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель».
Программа «Мама-предприниматель» направлена на обучение женщин в декрете и матерей несовершеннолетних детей основам ведения бизнеса. Мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно пройти тренинг и получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга. Чтобы пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и описать свой будущий бизнес-проект. На пятидневный интенсив приглашаются до 35 женщин в каждом регионе. Кроме базовых знаний, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, каждая их них получает возможность выиграть грант в размере 100 000 рублей на реализацию своей бизнес-идеи. сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Программа «Мама-предприниматель» включена Минэкономразвития России в Перечень программ, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В этом году программа «Мама-предприниматель» будет реализована более чем в 60 регионах России. В Архангельской и Самарской областях мероприятие пройдет в двухэтапном формате: сначала будут организованы тренинги в нескольких городах одного региона, а затем победительницы из каждого города выйдут в общерегиональный финал конкурса бизнес-проектов.
В отдельных субъектах Российской Федерации планируется проведение дополнительного тренинга по программе «Мама-предприниматель» для многодетных и приемных матерей, а также мам детей с ограниченными возможностями. Такой формат уже был успешно реализован в Москве в 2019 году.
За несколько лет в проекте приняли участие более 4500 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30% выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес.
Узнать подробности и подать заявку на участие в программе можно на официальном сайте.
Реклама
В Волгограде с братской могилы исчезла метровая гранитная табличка13.07.2020 21:47
Общество 13.07.2020 21:47
На отвоеванное мэрией Волгограда имущество у автовокзала покушаются торговцы13.07.2020 20:52
Общество 13.07.2020 20:52
В Дубовке Волгоградской области ввели режим ЧС из-за фекалий13.07.2020 18:59
Общество 13.07.2020 18:59
Погодный апокалипсис надвигается на Волгоградскую область13.07.2020 17:46
Общество 13.07.2020 17:46
Клиника трагически погибшего врача судится с администрацией Волгограда13.07.2020 16:45
Общество 13.07.2020 16:45
«ЕвроХим» и ОНФ передали средства защиты врачам Октябрьской ЦРБ13.07.2020 12:37
Общество 13.07.2020 12:37
В аптеках Волгограда появятся свежие пиявки13.07.2020 12:11
Общество 13.07.2020 12:11
Губернатор Волгоградской области мотивировал аграриев на новый рывок в битве за урожай13.07.2020 11:38
Общество 13.07.2020 11:38
Владельца турбазы под Волгоградом оштрафовали за отсутствие антисептиков13.07.2020 09:50
Общество 13.07.2020 09:50
Организаторы и поставщики питания в медучреждения Волгограда изменили подход к контролю качества продуктов для больничных меню13.07.2020 08:51
Общество 13.07.2020 08:51
Под раскаленным солнцем волгоградцев штрафуют за незаконное купание в реке12.07.2020 21:04
Общество 12.07.2020 21:04
В Волгограде бодрые коровы устроили шоу на пляже12.07.2020 15:01
Общество 12.07.2020 15:01
Для сотен братских могил в Волгоградской области установят границы12.07.2020 09:12
Общество 12.07.2020 09:12
В Волгоградской области продлили действие ограничений из-за коронавируса11.07.2020 18:22
Общество 11.07.2020 18:22
В Урюпинске Волгоградской области за 250 миллионов рублей построят детский сад11.07.2020 16:22
Общество 11.07.2020 16:22
Реклама