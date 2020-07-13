



В производстве Арбитражного суда Волгоградской области находится исковое заявление АО МНПО «Клиника «Движение» к городской администрации и администрации Дзержинского района Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе органа правосудия. Клиника просит суд сохранить помещение, которое занимает, в перепланированном состоянии.

В обоснование иска указано, что на основании свидетельства о государственной регистрации права АО МНПО «Клиника «Движение» принадлежит встроенно-пристроенное нежилое помещение площадью 2260 кв.м., расположенное на цокольном, 1 и 2 этаже жилого дома №2 по улице Рионской. В 2006 году для сообщения между цокольным и первым этажами была построена лестница на месте подсобного помещения.

Клиника указывает, что согласно заключению о техническом состоянии конструкций помещений, выполненные работы не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности помещений подвергнутых переустройству и перепланировке и жилого дома в целом, а также не превышают предельные параметры разрешенного переустройства и перепланировки, установленных градостроительным регламентом. Судебное заседание назначено на 11 августа.

Напомним, 10 декабря прошлого года основатель клиники «Движение» Олег Соловьев вместе с супругой, дочерью и зятем погиб в ДТП. Из членов семьи, направлявшихся в Москву, выжил лишь сын Олега Соловьева - Алексей. Сейчас он продолжает дело отца и возглавляет клинику «Движение».



