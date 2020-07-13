«ЕвроХим» и ОНФ передали средства защиты врачам Октябрьской ЦРБ

Общество 13.07.2020 12:37 Новости компаний
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13.07.2020 12:37 Новости компаний
Очки, маски, респираторы, перчатки, комбинезоны, дезинфицирующие средства, инфракрасные термометры – всего более 2000 единиц защитных средств передали медикам Октябрьской районной больницы ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и Общероссийский народный фронт.
Как пояснили ИА «Высота 102» в «ЕвроХим-ВолгаКалий», компания предпринимает значительные усилия по недопущению распространения COVID-19 не только среди сотрудников, но и среди населения в регионе присутствия. Так как многие из сотрудников предприятия живут в Октябрьском районе, то Гремячинский ГОК при содействии Общенародного фронта оказал помощь врачам, которые стоят на первой линии борьбы с пандемией.
Помощь медикам – не первая акция, проведённая совместно предприятием и ОНФ. Ранее согласно решению оперативного штаба АО «МХК «ЕвроХим» молодые специалисты Гремячинского ГОКа уже передали несколько партий защитных средств врачам Котельниковской ЦРБ.
В число добровольцев #Мывместе вошел весь коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия». Недавно сотрудники предприятия вручили докторам детского отделения Котельниковской ЦРБ приобретенное на личные средства медицинское оборудование, необходимое для оказания помощи детям.
Высокую оценку деятельности волонтерского движения #Мывместе недавно дал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поблагодарил волонтеров, в число которых входит и коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия», за большой вклад в борьбу с пандемией и помощь малозащищенным категориям населения.
«В этом поселке живут работники нашего предприятия, и мы считаем своим долгом сделать все от нас зависящее, чтобы защитить врачей и весь медицинский персонал, - пояснил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. - Хочу отметить, что средства защиты для врачей, которые мы передали котельниковской и октябрьской больницам – только часть волонтерской работы, которую мы ведем в тесном взаимодействии с Общероссийским народным фронтом. Наши сотрудники, особенно молодежь Гремячинского ГОКа, абсолютно бескорыстно оказывают и другую посильную поддержку населению, особенно тем, кто больше всего в этом нуждается, - пожилым людям, детям. Приятно, что ценности волонтерского движения, в которое входит и наше предприятие, поддерживает и разделяет Президент России Владимир Владимирович Путин. То, что глава нашей страны высоко оценил нашу работу и выразил благодарность, вдохновляет на новые начинания. И я, как и все сотрудники нашего предприятия, твердо верю, что в единении мы можем преодолеть любые напасти. Это мы доказываем делом».
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