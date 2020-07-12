Общество 12.07.2020 21:04
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12.07.2020 21:04
Штрафы в размере от 500 до 4000 рублей грозят жителям Волгоградской области за незаконное купание в реке. Сотрудники МЧС, ГИМС. Федеральной противопожарной службы с привлечением полиции под раскаленным солнцем провели совместный рейд по несанкционированным пляжам на правом и левом берегах Волги, С отдыхающими провели разъяснительные беседы – напомнили об опасностях, которые таят в себе необорудованные места для купания, и призвали не разжигать огонь, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
За разведение костра также предусмотрено денежное наказание в сумме от 2000 до 4000 рублей. Одним волгоградцам вручали информационные брошюры, другим - протоколы о совершении административного правонарушения. На территории Волгоградской области действует особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.
Первый и пока единственный официальный пляж в Волгограде открыли 4 июля в Красноармейском районе. Еще одна зона для купания - в микрорайоне Тулака – начнет действовать по завершении проверки Роспотребнадзора на соответствие санитарным нормам воды, почвы и воздуха.
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