



Новый детский сад на 220 мест по проспекту Строителей, 6 почти за 250 миллионов рублей возведут в Урюпинске. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципальный контракт на строительство дошкольного учреждения заключен с ООО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-55». Эта организация стала единственным участником госзакупки, заказчиком которой выступил комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области. По данным пресс-службы администрации региона, строительство детского сада в Урюпинске - один из пунктов реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».



По информации регионального комитета строительства, здание детского сада будет трехэтажным с собственной блочно-модульной котельной. В нем разместятся 12 групп общеразвивающей направленности, в том числе четыре ясельных, медкабинет, пищеблок, залы для музыкальных и спортивных занятий, а также административно-хозяйственные помещения. На прилегающей территории предусмотрено благоустройство и озеленение. Планируемый срок сдачи объекта - третий квартал 2021 года.