Засуха и суховеи: в Волгоградской области сохраняется сильнейшая жара

Общество 11.07.2020 14:03
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11.07.2020 14:03
Экстренное предупреждение о сильной жаре и чрезвычайной пожароопасности объявлено в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение ГУ МЧС России по региону.
Волгоградское ЦГМС прогнозирует в регионе 12 и 13 июля сохранение высоких температур воздуха +40…+42 градуса. Спасатели рекомендуют реже выходить на открытое солнце, переждать жару в помещениях с кондиционерами и вентиляторами. Если приходится выходить на улицу, то необходимо пить больше воды, носить светлую одежду свободного кроя из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки.
В Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что в эти выходные сохранится негативное влияние атмосферной засухи на произрастание и формирование урожая всех сельскохозяйственных культур в ряде северо-восточных и южных районов Волгоградской области. А также суховея на формирование урожая яровых колосовых поздних сроков сева в большинстве районов Волгоградской области. Отмечается, что из-за продолжительной жары в большинстве районов Волгоградской области суховей ускорил налив и созревание зерна яровых колосовых поздних сроков сева.
Из-за высоких температур в регионе сохраняется угроза ландшафтных пожаров.
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