



В отношении директора клиники медицинской косметологии на основании материалов проверки прокуратуры Центрального района Волгограда возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев пособия). Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорная проверка проводилась по обращению бывшей сотрудницы клиники, которая сообщила о нарушении ее трудовых прав. Установлено, что заявительница работала в должности врача- косметолога, данное место работы являлось для нее основным.

В июле 2019 года женщина ушла в декретный отпуск. В дальнейшем она неоднократно предоставляла работодателю больничный лист для оплаты пособия по беременности и родам. Однако работодатель не производил положенные сотруднице выплаты. Общий размер задолженности составил порядка 70 тысяч рублей. При этом имеющиеся на расчётных счетах организации денежные средства, достаточные для погашения задолженности, расходовались на иные цели. В связи с отказом работодателя произвести положенные по законодательству выплаты, женщина была вынуждена обратиться с соответствующим заявлением в органы прокуратуры.

Уголовное дело расследуется СО по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области.

Ход и результаты расследования данного уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.

В настоящее время задолженность перед заявителем полностью погашена.



