В центре Волгограда демонтируют «пустивший корни» магазин алкоголя

Общество 09.07.2020 10:57
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09.07.2020 10:57
Магазин площадью 111 квадратных метров на улице Советской в центре Волгограда начали разбирать владельцы точки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, сегодня муниципалитет уже был готов к принудительному сносу, так как истекли отведенные законом пять дней, когда у собственника была возможность демонтировать незаконный объект своими силами.
По данным мэрии, еще в начале 2000-х сооружение было зарегистрировано как капитальный объект, несмотря на то, что возводилось без разрешительной документации, на земельном участке, не предназначенном для этого.
Администрация Волгограда обратилась в суд с иском о сносе самовольной постройки. Результатом судебных разбирательств стало вступившее в законную силу решение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда об удовлетворении исковых требований администрации в полном объеме.
В соответствии с данным решением межведомственная районная комиссия издала распоряжение о демонтаже самовольно установленного объекта, уведомив его владельца о необходимости самостоятельно убрать незаконно размещенный объект. На территории, освобожденной от павильона, будет обустроено твердое покрытие.
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