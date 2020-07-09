В центре Волгограда демонтируют «пустивший корни» магазин алкоголя





Магазин площадью 111 квадратных метров на улице Советской в центре Волгограда начали разбирать владельцы точки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, сегодня муниципалитет уже был готов к принудительному сносу, так как истекли отведенные законом пять дней, когда у собственника была возможность демонтировать незаконный объект своими силами.

По данным мэрии, еще в начале 2000-х сооружение было зарегистрировано как капитальный объект, несмотря на то, что возводилось без разрешительной документации, на земельном участке, не предназначенном для этого.





Администрация Волгограда обратилась в суд с иском о сносе самовольной постройки. Результатом судебных разбирательств стало вступившее в законную силу решение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда об удовлетворении исковых требований администрации в полном объеме.

В соответствии с данным решением межведомственная районная комиссия издала распоряжение о демонтаже самовольно установленного объекта, уведомив его владельца о необходимости самостоятельно убрать незаконно размещенный объект. На территории, освобожденной от павильона, будет обустроено твердое покрытие.



