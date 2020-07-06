Волгоградские гандболисты отправляются на сборы в «Майами»

Общество 06.07.2020 12:11
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06.07.2020 12:11
Волгоградские гандболисты проведут летний выездной тренировочный сбор на побережье в Краснодарском крае. Как сообщает ИА «Высота 102», ГАУ ВО «Центр развития гандбола «Динамо» заключает договор на проживание своих сотрудников в гостиничном комплексе «Майами 2», расположенном на полуострове Тамань. Поселок Кучугуры, в который отправятся спортсмены, находится на берегу залива Азовского моря.
Несмотря на многообещающее название отеля, стоимость номеров класса «Стандарт» весьма скромная - от 1100 до 2300 рублей в сутки. Гандболистов поселят по 2-3 человека в комнату со всеми удобствами. Одно из главных условий при выборе места проживания – наличие спортзала для занятий членов команды. Всего участие в сборах, которые пройдут с 13 по 24 июля, примут 24 человека.
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