Волгоградские гандболисты отправляются на сборы в «Майами»





Волгоградские гандболисты проведут летний выездной тренировочный сбор на побережье в Краснодарском крае. Как сообщает ИА «Высота 102», ГАУ ВО «Центр развития гандбола «Динамо» заключает договор на проживание своих сотрудников в гостиничном комплексе «Майами 2», расположенном на полуострове Тамань. Поселок Кучугуры, в который отправятся спортсмены, находится на берегу залива Азовского моря.

Несмотря на многообещающее название отеля, стоимость номеров класса «Стандарт» весьма скромная - от 1100 до 2300 рублей в сутки. Гандболистов поселят по 2-3 человека в комнату со всеми удобствами. Одно из главных условий при выборе места проживания – наличие спортзала для занятий членов команды. Всего участие в сборах, которые пройдут с 13 по 24 июля, примут 24 человека.



