Общество 01.07.2020 19:21
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01.07.2020 19:21
На 18.00 явка избирателей Волгоградской области на участки составила 77,12%. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, всего проголосовало 1 404 962 человека.
Лидером по активности голосования в регионе является Октябрьский район (83,75%). Далее следуют Иловлинский (83,6%) и Киквидзенский (82,91%) муниципальные образования.
Избирательные участки, на которых проходит голосование по поправкам в Конституцию, закроются в 20.00.
В целом по России на 18.00 участие в общероссийском голосовании приняли 63,38% избирателей.
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