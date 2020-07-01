Общество 01.07.2020 08:00
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01.07.2020 08:00
30 июня в Волгоградской области на участки для голосования пришли 9,76% избирателей. Как сообщили ИА "Высота 102" в облизбиркоме, накануне проголосовало 179 630 человек.
За шесть дней с 25 по 30 июня участниками общероссийского мероприятия стали 1 184 122 жителей региона или 64,31% избирателей субъекта страны.
Сегодня проходит завершающий день голосования. В Волгоградской области избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.
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