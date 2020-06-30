



Волгоградское отделение Сбербанка, региональный Комитет образования, науки и молодежной политики и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет реализована Программа по развитию личностного потенциала. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Программа по развитию личностного потенциала, инициированная Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», будет реализовываться в Волгоградской области в течение трех лет под руководством ведущих университетов России. Ее главная задача – сформировать команду руководителей, тьюторов и педагогов новой формации, способных обеспечить развитие потенциала каждого ребенка. Такой подход позволит детям ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк сегодня во многих сферах выступает драйвером положительных изменений в нашем регионе. Сфера образования не исключение. У нас уже есть большой опыт взаимодействия с профильным комитетом в рамках таких проектов, как «Урок цифры», программа по повышению финансовой грамотности школьников. Подписанное сегодня соглашение - новая ступень взаимодействия, ведь программа предлагает действительно инновационный подход к развитию педагогов, руководителей образовательных учреждений, а значит и самого ребенка».

Лариса Савина, председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области: «Мы благодарим Сбербанк, что пришли с таким предложением, ведь для нас важно, чтобы образовательные организации имели доступ к самым современным проектам и идеям. Надеемся, что реализация проекта даст мощный импульс развития для всех его участников - наших учителей, детей и управленцев».

Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»: «Смысловым и содержательным стержнем, основой всех программ и проектов Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» является Программа по развитию личностного потенциала. Именно эта программа готовит детей к тому, чтобы они чувствовали себя уверенно в современном мире и могли отвечать на вызовы 21 века – вызовы неопределённости, сложности, разнообразия и постоянного роста личной ответственности за всё, происходящее вокруг».

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «В этом году к Программе по развитию личностного потенциала присоединились сразу несколько регионов Поволжья. В них будет дан новый виток развитию системы образования с применением самых современных и профессиональных методик обучения и подготовки педагогических кадров. Сегодня дети должны обладать совершенно новым набором умений и навыков, и важнейшую роль в процессе их формирования играют учителя. Если преподаватель знает, куда двигаться, он сможет помочь ребенку в выстраивании его жизненных целей и их достижении».

Всего в 2020 году участие в Программе примут 14 образовательных организаций региона, в том числе 4 детских сада. На первом этапе специалисты фонда проведут обучение для управленческих кадров, далее курс пройдут педагоги, они получат комплект методических разработок и пособий для работы с детьми.

Планируется, что к 2024 году 77 образовательных организаций Волгоградской области будут вовлечены в реализацию Программы.



