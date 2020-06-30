В Волгоградской области при поддержке Сбербанка будет реализована Программа по развитию личностного потенциала
Общество 30.06.2020 17:15 Новости компаний
0
30.06.2020 17:15 Новости компаний
Волгоградское отделение Сбербанка, региональный Комитет образования, науки и молодежной политики и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет реализована Программа по развитию личностного потенциала. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Программа по развитию личностного потенциала, инициированная Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», будет реализовываться в Волгоградской области в течение трех лет под руководством ведущих университетов России. Ее главная задача – сформировать команду руководителей, тьюторов и педагогов новой формации, способных обеспечить развитие потенциала каждого ребенка. Такой подход позволит детям ставить жизненные цели и достигать их за счет умения управлять своим мышлением, эмоциями, поведением, взаимодействием с другими людьми.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк сегодня во многих сферах выступает драйвером положительных изменений в нашем регионе. Сфера образования не исключение. У нас уже есть большой опыт взаимодействия с профильным комитетом в рамках таких проектов, как «Урок цифры», программа по повышению финансовой грамотности школьников. Подписанное сегодня соглашение - новая ступень взаимодействия, ведь программа предлагает действительно инновационный подход к развитию педагогов, руководителей образовательных учреждений, а значит и самого ребенка».
Лариса Савина, председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области: «Мы благодарим Сбербанк, что пришли с таким предложением, ведь для нас важно, чтобы образовательные организации имели доступ к самым современным проектам и идеям. Надеемся, что реализация проекта даст мощный импульс развития для всех его участников - наших учителей, детей и управленцев».
Петр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»: «Смысловым и содержательным стержнем, основой всех программ и проектов Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» является Программа по развитию личностного потенциала. Именно эта программа готовит детей к тому, чтобы они чувствовали себя уверенно в современном мире и могли отвечать на вызовы 21 века – вызовы неопределённости, сложности, разнообразия и постоянного роста личной ответственности за всё, происходящее вокруг».
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «В этом году к Программе по развитию личностного потенциала присоединились сразу несколько регионов Поволжья. В них будет дан новый виток развитию системы образования с применением самых современных и профессиональных методик обучения и подготовки педагогических кадров. Сегодня дети должны обладать совершенно новым набором умений и навыков, и важнейшую роль в процессе их формирования играют учителя. Если преподаватель знает, куда двигаться, он сможет помочь ребенку в выстраивании его жизненных целей и их достижении».
Всего в 2020 году участие в Программе примут 14 образовательных организаций региона, в том числе 4 детских сада. На первом этапе специалисты фонда проведут обучение для управленческих кадров, далее курс пройдут педагоги, они получат комплект методических разработок и пособий для работы с детьми.
Планируется, что к 2024 году 77 образовательных организаций Волгоградской области будут вовлечены в реализацию Программы.
Реклама
На въезде в Волгоград рухнула стела с названием города30.06.2020 22:24
Общество 30.06.2020 22:24
«Живу ниже плинтуса»: волгоградские безработные жалуются на недоплату пособий30.06.2020 20:47
Общество 30.06.2020 20:47
В Волгограде появились патриотичные столбы30.06.2020 19:31
Общество 30.06.2020 19:31
Полет нормальный: сверху свежеоткрытый мост через Ахтубу впечатляет30.06.2020 15:18
Общество 30.06.2020 15:18
Свыше 1 млн человек пришли на участки для голосования в Волгоградской области30.06.2020 13:55
Общество 30.06.2020 13:55
Волгоградец за некачественный шлем виртуальной реальности отсудил солидную сумму30.06.2020 13:03
Общество 30.06.2020 13:03
В Волгограде погибшая от коронавируса женщина до последнего не обращалась к медикам30.06.2020 13:01
Общество 30.06.2020 13:01
Под Волгоградом глава Совета депутатов нарвался на штраф за игнорирование населения30.06.2020 12:13
Общество 30.06.2020 12:13
Город в Волгоградской области приходит в себя после природных катаклизмов30.06.2020 11:33
Общество 30.06.2020 11:33
Холодненькая пошла: затронувшая Волгоград и область коммунальная авария почти ликвидирована30.06.2020 10:35
Общество 30.06.2020 10:35
Прокуроры вскрыли нарушения при оплате труда персоналу поликлиники Минобороны в Волгограде29.06.2020 22:09
Общество 29.06.2020 22:09
В два пострадавших от гидроудара района Волгограда должна прийти вода29.06.2020 19:56
Общество 29.06.2020 19:56
Летние кафе в Волгограде выходят из самоизоляции29.06.2020 15:09
Общество 29.06.2020 15:09
В Волгограде техника пробирается к месту аварии на водопроводе по топи и камышам29.06.2020 14:37
Общество 29.06.2020 14:37
В Волгоградской области ударили исками по электроудочкам29.06.2020 14:31
Общество 29.06.2020 14:31
Реклама