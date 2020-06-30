Общество 30.06.2020 13:55
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30.06.2020 13:55
54,55% составила явка избирателей Волгоградской области на участки для голосования по поправкам в Конституцию России. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, всего за пять дней проголосовало 1 004 492 человек.
Завтра, 1 июля, состоится финальный этап семидневного общероссийского голосования.
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