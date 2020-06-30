Волгоградец за некачественный шлем виртуальной реальности отсудил солидную сумму





Житель Волгограда осудил у продавца дорогостоящего шлема виртуальной реальности в три раза больше, чем стоил сам технический комплект. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, дело о взыскании денежных средств за товар ненадлежащего качества рассмотрел Тракторозаводский районный суд Волгограда.

Согласно материалам дела, 25 октября 2019 года волгоградец приобрел в интернет-магазине индивидуального предпринимателя Иванова С.А. комплект "Шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro Full Kit 2.0" стоимостью 110 990 рублей. Дома покупатель обнаружил, что одна из станций комплекта имеет следы использования, в связи с чем он обратился к продавцу с заявлением о возврате уплаченных за товар денежных средств. Однако индивидуальный предприниматель в своем письме отказал в удовлетворении требований потребителя. На суде продавец утверждал, что, возможно, покупатель сам подменил неисправную станцию, после чего обратился с требованием о возврате стоимости товара. Также предприниматель указал, что волгоградец отказался подписывать мировое соглашение, в котором было предложено в добровольном порядке вернуть стоимость товара. Но эти доводы не нашли своего подтверждения.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил удовлетворить требования потребителя. С продавца взыскана стоимость товара, неустойка, штраф и компенсация морального вреда - всего более 330 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



