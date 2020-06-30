Общество

Волгоградец за некачественный шлем виртуальной реальности отсудил солидную сумму

Общество 30.06.2020 13:03
0
30.06.2020 13:03


Житель Волгограда осудил у продавца дорогостоящего шлема виртуальной реальности в три раза больше, чем стоил сам технический комплект. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, дело о взыскании денежных средств за товар ненадлежащего качества рассмотрел Тракторозаводский районный суд Волгограда.
Согласно материалам дела, 25 октября 2019 года волгоградец приобрел в интернет-магазине индивидуального предпринимателя Иванова С.А. комплект "Шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro Full Kit 2.0" стоимостью 110 990 рублей. Дома покупатель обнаружил, что одна из станций комплекта имеет следы использования, в связи с чем он обратился к продавцу с заявлением о возврате уплаченных за товар денежных средств. Однако индивидуальный предприниматель в своем письме отказал в удовлетворении требований потребителя. На суде продавец утверждал, что, возможно, покупатель сам подменил неисправную станцию, после чего обратился с требованием о возврате стоимости товара. Также предприниматель указал, что волгоградец отказался подписывать мировое соглашение, в котором было предложено в добровольном порядке вернуть стоимость товара. Но эти доводы не нашли своего подтверждения.
Рассмотрев материалы дела, суд постановил удовлетворить требования потребителя. С продавца взыскана стоимость товара, неустойка, штраф и компенсация морального вреда - всего более 330 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
30.06.2020 17:15
Общество 30.06.2020 17:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.06.2020 15:18
Общество 30.06.2020 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2020 13:55
Общество 30.06.2020 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2020 13:01
Общество 30.06.2020 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2020 12:13
Общество 30.06.2020 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2020 11:33
Общество 30.06.2020 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.06.2020 10:35
Общество 30.06.2020 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 22:09
Общество 29.06.2020 22:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 19:56
Общество 29.06.2020 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 15:09
Общество 29.06.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 14:37
Общество 29.06.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 14:31
Общество 29.06.2020 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 13:19
Общество 29.06.2020 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 12:56
Общество 29.06.2020 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 10:26
Общество 29.06.2020 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:08
В Волгограде раскрыли схему хищения бюджетных средств на благоустройстве паркаСмотреть фотографии
16:07
От домохозяек до церемониймейстера похорон: кто чаще всего покупает полисы страхования жизниСмотреть фотографии
15:55
В Волгоградской области молодая селянка прописала в своем жилище 29 иностранцевСмотреть фотографии
15:43
«Волгоградоблэлектро» завершает ликвидацию последствий урагана в Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
15:18
Полет нормальный: сверху свежеоткрытый мост через Ахтубу впечатляетСмотреть фотографииCмотреть видео
14:56
Владимир Путин обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориалаСмотреть фотографии
14:54
Волгоградец на краденые деньги одарил любимых женщин золотомСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области бывший замглавы Жирновска идет под суд за взяткуСмотреть фотографии
13:55
Свыше 1 млн человек пришли на участки для голосования в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:08
Третью неделю нет теста: жительница Волгограда не может выйти из больницы после пневмонииСмотреть фотографии
13:03
Волгоградец за некачественный шлем виртуальной реальности отсудил солидную суммуСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде погибшая от коронавируса женщина до последнего не обращалась к медикамСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области за разврат в бане арестовали директора фирмыСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде две риэлтерши сели за обман 77 клиентов под прикрытием "чиновника"Смотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом глава Совета депутатов нарвался на штраф за игнорирование населенияСмотреть фотографии
11:40
Уже 39: две новые смерти от коронавируса подтверждены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:33
Город в Волгоградской области приходит в себя после природных катаклизмовСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде областная и городская думы выходят из самоизоляцииСмотреть фотографии
10:35
Холодненькая пошла: затронувшая Волгоград и область коммунальная авария почти ликвидированаСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом компания молодежи ночью попала в ДТП с таксиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградское МУП оформляет кредит на зарплату работникамСмотреть фотографии
09:45
На юге Волгограда сгорел автобусСмотреть фотографии
22:09
Прокуроры вскрыли нарушения при оплате труда персоналу поликлиники Минобороны в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:04
Волгоградстат зафиксировал рост зарплат жителей региона во время пандемииСмотреть фотографии
19:56
В два пострадавших от гидроудара района Волгограда должна прийти водаСмотреть фотографии
18:02
Расплодившихся под Волгоградом змей жестоко убивают людиСмотреть фотографии
16:45
Красиво копают: последствия гидроудара по Волгограду сняли с воздухаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
В Волгоградской области у депутатов диагностировали "амнезию" при заполнении деклараций о доходахСмотреть фотографии
15:59
Банк «Открытие»: предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет- и мобильном банкеСмотреть фотографии
15:09
Летние кафе в Волгограде выходят из самоизоляцииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 