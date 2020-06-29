43% избирателей Волгоградской области выразили свое отношение к поправкам в Конституцию

Общество 29.06.2020 10:26
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29.06.2020 10:26
По итогам четырех дней общероссийского голосования 43,57% избирателей Волгоградской области явились на участки. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, свое отношение к поправкам в Конституцию выразили 802 323 жителя региона. За воскресенье проголосовало 11,26% избирателей или свыше 207 тысяч человек.
Напомним, финальным днем голосования по поправкам в Конституцию РФ станет 1 июля.
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