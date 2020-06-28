В Волжском на месте сгоревшего стадиона построят футбольный манеж





Около 450 миллионов рублей выделено на строительство крытого футбольного манежа в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», ГКУ «Управление капитального строительства» объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который должен приступить к работе в августе этого года, а сдать его в эксплуатацию через 2 года.

Футбольный манеж разместится на улице Набережная, где летом 2018 года сгорели строения расположенного здесь стадиона. В футбольном одноэтажном манеже разместятся четыре раздевалки для команд, поле с искусственным покрытием 90 на 55 квадратных метров, душевые, тренерская, помещения для хранения инвентаря, пункт охраны. В манеже предусмотрено устройство искусственного футбольного газона с засыпкой кварцевым песком и амортизирующим наполнителем.

Общая площадь застройки составит около 7 тысяч квадратных метров.

Фото из архива.