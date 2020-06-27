22% избирателей Волгоградской области дошли до избирательных участков

Общество 27.06.2020 13:28
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27.06.2020 13:28
По итогам двух дней общероссийского голосования в Волгоградской области на участки пришли 22,37% избирателей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в облизбиркоме.
26 июня явка составила 10,96% или 201 735 человек.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. В Волгоградской области открыты почти 1,5 тысячи УИКов.
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