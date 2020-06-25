



В Александровском сквере подрядная организация приступила к возведению второго амфитеатра - он разместится в северной части сквера со стороны улицы Коммунистической. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, общая протяженность парковых скамеек, которые расположатся в три яруса, составит порядка 40 метров. Ступени конструкции отольют из бетона, сверху уложат деревянный настил.

Ранее на площадке было завершено строительство первого амфитеатра в зоне «Русского леса» под искусственной возвышенностью. Специалисты уложили на места для сидения деревянные настилы.





Помимо строительных работ, подрядная организация формирует парковые дорожки: пропитанный специальным защитным составом деревянный настил укладывают на подготовленную бетонную основу. На завершающем этапе работ строители расставят парковую мебель и качели, подключат систему Wi-Fi и стенды для подзарядки гаджетов к общим сетям.

Проект обновления Александровского сквера предусматривает композиционно-ландшафтное зонирование территории. Для каждой зоны подобраны оригинальные дизайнерские решения по вертикальной планировке и подбору растений. Произрастающие на территории растения уже дополнили свыше 200 деревьев и более полусотни кустарников.

Обновленный сквер станет еще одной частью так называемого «паркового кольца» в центре Волгограда, которое поэтапно создается на протяжении последних лет. Единое общественное пространство уже включает в себя парк Победы возле стадиона, Центральный парк культуры и отдыха, верхнюю террасу набережной и парк «Царицынский» в пойме одноименной реки, а также Комсомольский сад. В текущем году в рамках федерального проекта обновление получит пешеходная территория вдоль улицы Мира, напомнили в администрации города.



