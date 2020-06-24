Общество

Жителям Волгоградской области не простят долги за капремонт

Общество 24.06.2020 16:45
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24.06.2020 16:45


Волгоградская область отчиталась перед Фондом ЖКХ по устранению нарушений, выявленных в регионе в ходе выездной проверки в феврале этого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в госкорпорации, замечания касались качества построенных домов для переселенцев из аварийного фонда, отставанию по заключению контрактов на приобретение новых квартир, а также больших долгов граждан за капремонт. 
В частности, местные власти заверили, что заключение контрактов для расселения 0,87 тыс.кв.м. аварийного жилья в городе Волгограде планируется завершить до конца второго квартала 2020 года. Кроме того, ликвидированы строительные дефекты в доме №114 по улице им. Генерала Карбышева в городе Волжском.
Нарушения, выявленные в домах №174а по улице Кирова, №419 по улице Революционной, №4а по улице 51-й Гвардейской в городе Калач-на-Дону, планируется устранить в рамках исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств.
Наряду с этим, областью представлена информация о принимаемых мерах в части устранения нарушений, выявленных в ходе выездного мониторинга деятельности регионального оператора, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Так, региональным оператором проводится претензионная работа с подрядными организациями, допустившими срыв сроков выполнения работ по контрактам.
В части, касающейся нарушений при расходовании средств фондов капитального ремонта, а именно оплаты работ по капремонту имущества, не входящего в состав общедомового, рекомендации Фонда учтены и приняты меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшем, подготовлены изменения в техническое задание и договор на разработку проектно-сметной документации.
По вопросу качества выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов регион проинформировал  об устранении выявленных нарушений в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, в целях усиления контроля за качеством выполненных работ в Волгоградской области в договоры, заключенные с организациями, осуществляющими строительный контроль, включены положения об ответственности за ненадлежащее исполнение услуг по договору.
В части установления предельной стоимости работ  рекомендации Фонда учтены, в настоящее время регионом производится проверка и уточнение размеров предельной стоимости по всем видам работ, также будут подготовлены расчеты по установлению предельной стоимости по ремонту фундаментов.
Также Волгоградской областью представлена информация о принятии дополнительных мер по усилению претензионной и судебной работы по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт.

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