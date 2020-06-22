Осужденным выпускникам школ в Волгоградской области вручили аттестаты

Общество 22.06.2020 16:48
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22.06.2020 16:48
Торжественные линейки прошли сегодня в школах исправительных учреждений Волгоградской области, на которых осужденным выпускникам 9-х и 12-х классов вручили аттестаты об основном общем и среднем образовании. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.
В праздничной обстановке соответствующие мероприятия прошли в ИК-5, ИК-12, ИК-19, ИК-26, ИК-25 и ИК-28. Сколько осужденных выпускников сегодня приняли участие в последних звонках, не уточняется. Аттестаты вручили не только юношам, но и осужденным выпускницам.
Сообщается, что руководство исправительных учреждений и учителя поздравили выпускников с успешным окончанием школы и выразили надежду, что полученное образование поможет изменить жизнь к лучшему.
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