Осужденным выпускникам школ в Волгоградской области вручили аттестаты





Торжественные линейки прошли сегодня в школах исправительных учреждений Волгоградской области, на которых осужденным выпускникам 9-х и 12-х классов вручили аттестаты об основном общем и среднем образовании. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

В праздничной обстановке соответствующие мероприятия прошли в ИК-5, ИК-12, ИК-19, ИК-26, ИК-25 и ИК-28. Сколько осужденных выпускников сегодня приняли участие в последних звонках, не уточняется. Аттестаты вручили не только юношам, но и осужденным выпускницам.





Сообщается, что руководство исправительных учреждений и учителя поздравили выпускников с успешным окончанием школы и выразили надежду, что полученное образование поможет изменить жизнь к лучшему.



