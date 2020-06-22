На Сарпинском в Волгограде электрик погиб на световой опоре

Общество 22.06.2020 17:09
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22.06.2020 17:09
В Волгограде на острове Сарпинский накануне погиб электрик. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, это произошло, когда электрик пытался устранить неполадку в садоводческом товариществе «Динамо». Мужчина получил смертельный удар электрическим током, когда находился на световой опоре. Эту информацию подтвердили в Кировском следственном отделе СУ СК по Волгоградской области. Заместитель руководителя отдела Сергей Домнышев рассказал, что 56-летний мужчина несколько лет жил на территории садоводческого товарищества и слыл мастером на все руки. К нему дачники обращались за помощью в решении хозяйственных проблем. Накануне мужчину жильцы одного из дачных домиков попросили убрать обожженный провод и подсоединить их жилище к электричеству. Мастер взял у председателя общества лестницу и приступил к ремонту. Причем на просьбу отключить в целях требований безопасности свет он ответил, что справится и так. Но случилось непоправимое - после того, как электрик восстановил электроснабжение, он стал спускаться в своем снаряжении и в это время получил смертельный удар током.
А в поселке Максима Горького накануне едва не случился пожар из-за обрыва провода высокого напряжения во время урагана. Провод упал в сухую траву и она загорелась. На место происшествия прибыли пожарные и аварийные службы, которые в течение короткого времени устранили опасность.
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