



Решение открыть временный участок для общероссийского голосования в СИЗО №4 Красноармейского района Волгограда принял сегодня облизбирком. Как сообщили ИА «Высота 102» в комиссии, с такой просьбой выступило УФСИН по Волгоградской области. Ведомство известило ИКВО о введении в следственном изоляторе карантина, в котором числится 254 избирателя. Данные об итогах голосования с участка поступят в ТИК по техническим каналам связи. При первой возможности члены УИКа направят в вышестоящую комиссию и оригинал протокола.

В марте избирком Волгоградской области сформировал 11 временных участков голосования по поправкам в Конституцию. Среди них уже есть один следственный изолятор №5 Ленинского района. Возможность выразить свою позицию по внесенным изменениям в главный документ страны будет у персонала и пациентов 15 медучреждений области, включая два перинатальных центра, областной онкодиспансер, больницу №3, в которой развернут инфекционный госпиталь для больных коронавирусом, и других стационаров. Кроме того, голосование пройдет на Волжском трубном заводе и железнодорожном вокзале «Волгоград-1».

Общероссийское голосование стартует в России с 25 июня и продлится до 1 июля включительно. В Волгоградской области будут работать все 1480 участковых комиссий. Право голоса получат, в том числе, лица без определенного места жительства. Для таких избирателей в каждом муниципальном образовании региона оборудуют по одному участку.

Голосование пройдет в строгом соответствии с рекомендациями главного санитарного врача России Анны Поповой. Глава Роспотребнадзора предписала измерять температуру избирателям на входе в участки, раздавать им маски, ежечасно проводить дезинфекцию помещений, оборудовать отдельные комнаты для голосующих с признаками ОРВИ. Избирателям рекомендовано являться на участки с собственными авторучками, приспускать маски при предъявлении паспорта, в кабинках делать минимум телодвижений, чтобы не касаться стенок. Людям на участках категорически запрещено есть, пить, совершать рукопожатия и другие физические контакты.



