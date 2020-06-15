В Волгоградской области обсудили задачи обеспечения школьников качественным питанием в следующем учебном году





Операторы школьного питания, специалисты Роспотребнадзора, руководители профильных ведомств администраций Волгоградской области и Волгограда, всех муниципальных образований региона, представители Волгоградской областной думы, директора школ обсудили задачи организации питания в школах региона. Рабочее совещание прошло на онлайн площадке общественной организации “Профессионалы социального питания”.

Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации, главной темой для обсуждения стала подготовка к обеспечению школьников питанием в следующем учебном году с учетом новых требований ФЗ №47 “О качестве и безопасности пищевых продуктов”.

В Волгоградской области ведется работа по подготовке инфраструктуры для реализации задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании к Федеральному Собранию об обеспечении учеников 1-4 класса бесплатным безопасным и качественным горячим питанием. Начиная с 2014 года, в регионе реализуются мероприятия, направленные на увеличение количества детей, обеспеченных бесплатным горячим питанием в школьных столовых, на модернизацию пищеблоков. В соответствии с социальным кодексом Волгоградской области бесплатным питанием обеспечены обучающиеся пяти льготных категорий, в том числе все первоклассники, ученики 2 - 4 классов общеобразовательных организаций городских и сельских поселений.

В целях создания условий для организации бесплатного горячего питания школьников в регионе поэтапно подготовлена необходимая инфраструктура. В 2020 году за счет средств областного бюджета завершена подготовка пищеблоков сельских школ: выполнены ремонтные работы, приобретено современное технологическое оборудование и мебель для обеденных залов.

«В соответствии с поручениями губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, данными по итогам совещания, посвященного качеству школьного питания, мы ведем разработку программы по поэтапному совершенствованию организации питания в школах региона, модернизации пищеблоков. Это большая межведомственная работа", - отметила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

О современных требованиях к организации горячего питания в образовательных учреждениях региона сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора Лидия Павлова. С учетом требований ведомства организаторам процесса предстоит увеличить количество посадочных мест в школьных столовых и их пропускную способность, разработать график питания детей. А операторам социального питания подготовить штат сотрудников для работы по новым требованиям и расписанию, обеспечить достаточное количество необходимого кухонного инвентаря и посуды. А также обеспечить поставку продуктов, которые технологически соответствуют всем видам представленных в регионе столовых: столовым полного цикла, столовым- доготовочным и буфетам-раздаточным.





Своим опытом в организации питания на социальных объектах поделилась директор Волгоградского комбината питания Мария Лязникова. Фабрика-кухня сейчас один из опорных инфраструктурных объектов. Комбинат был запущен в Волгограде в 2019 году и обеспечивает питанием школьников в пяти районах Волгограда. “Наша главная цель - изменить подход к системе питания школьников через внедрение современных технологических решений. Обеспечить объекты продуктами высокой степени обработки, единого стандарта качества, которые изготовлены в соответствии с требованиями безопасности, включая санитарноэпидемиологические и ветеринарные нормы. Мы очень надеемся, что наш опыт будет полезен в решении тех задач в регионе, которые ставит перед нашей отраслью новый закон”, -отметила Мария Лязникова.

По ее словам, сейчас сотрудники комбината совместно с территориальными управлениями образования, ведут расчет количества посадочных мест, столовой посуды, оборотной тары. Докупается необходимое технологическое и кухонное оборудование. Ведется обучение персонала - заключены договора с местными колледжами. Внедряется собственная система обучения поваров и повышения их квалификации. Кроме того, участники рабочего совещания обсудили результаты кампании по выдаче продуктовых наборов школьникам льготных категорий. В целом она прошла успешно.

На совещании обсудили возможность продолжить опыт предоставления ученикам продуктовых наборов во время карантинов, длительного отсутствия детей в школе из-за их болезни.





Как отметила исполнительный директор Межрегиональной общественной организации “Профессионалы социального питания и оздоровления населения” Светлана Мамонтова, важно не лишать льготников их права на бесплатное питание и сделать практику предоставления сухих пайков школьникам постоянной. Для этого необходимо разработать и закрепить общую методику, чтобы продовольственные наборы соответствовали единым стандартам и общим требованиям.

В завершении Светлана Мамонтова предложила операторам школьного питания присоединиться к общественной организации: “Работая совместно, нам будет легче доносить информацию во властные структуры, получать разъяснения по тем или иным спорным вопросам. При принятии решений опираться на совместный опыт, который мы сможем обсуждать вот в таком открытом формате на постоянной основе. Мы готовы выступать площадкой для отраслевых диалогов, а также для диалогов с общественностью, что тоже очень важно. Тем более, что у нас есть серьезный опыт в этом направлении”.



