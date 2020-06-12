Общество 12.06.2020 16:08
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12.06.2020 16:08
Жители поселков Ангарский и Городище утверждают, что испытывают серьезные проблемы из-за отсутствия нормального водоснабжения. В редакцию ИА «Высота 102» поступили сразу несколько сигналов.
«С 8 июня мы обращаемся во все инстанции и нас не слышат. Из кранов идет вода с огромным количеством песка, трубы забиты песком и нет воды, или она идет тонкой струйкой. Приезжала аварийная бригада из водоканала, но сделать ничего не смогла. В такую жару мы сидим без воды, использовать в быту и пить эту воду нельзя, есть опасность подхватить кишечную инфекцию. У людей начали выходить из строя газовые колонки и стиральные машинки. Просим вас о помощи», - рассказали жители улицы Кемеровской, расположенной в поселке Ангарский в Дзержинском районе Волгограда.
Жительница дома №2 по улице Баррикадной в Городище Валентина Чуботенко также бьет тревогу: «У нас в Городище чрезвычайная ситуация. На улице наступила жара, у нас исчезла вода. На протяжении недели вода появляется только ночью. Ложимся спать её нет и просыпаемся - её уже нет. На звонки в МУП отвечают каждый день по- разному, то авария, то аварии нет, то давление не разрешают увеличить, а диспетчер в аварийке посылает жаловаться в администрацию или к президенту. Нет возможности помыться в такую жару, постирать и элементарно сготовить еду».
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