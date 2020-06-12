



За минувшие сутки в Волгоградской области межведомственные патрули составили протоколы в отношении 281 гражданина, которые нарушили режим самоизоляции и правила передвижения. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, граждане покинули свои жилища без собственноручно написанных справок, а также находились в общественных местах без масок. Нарушителями оказались и юридические лица, не принявшие меры эпидемиологической безопасности при осуществлении своей деятельности.

Теперь нарушителей ждут суды и административное наказание. В отношении граждан суды чаще всего применяют наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 1 тысячи рублей.



