Общество 12.06.2020 11:58
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12.06.2020 11:58
За минувшие сутки в Волгоградской области межведомственные патрули составили протоколы в отношении 281 гражданина, которые нарушили режим самоизоляции и правила передвижения. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, граждане покинули свои жилища без собственноручно написанных справок, а также находились в общественных местах без масок. Нарушителями оказались и юридические лица, не принявшие меры эпидемиологической безопасности при осуществлении своей деятельности.
Теперь нарушителей ждут суды и административное наказание. В отношении граждан суды чаще всего применяют наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 1 тысячи рублей.
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