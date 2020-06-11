Общество 11.06.2020 19:43 Новости компаний
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11.06.2020 19:43 Новости компаний
В преддверии Дня России Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка принял участие в региональном проекте «Диалог 34». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, более 60 студентов, школьников и молодых специалистов региона подключились к онлайн-дискуссии: «Soft skills – как быть успешным в меняющемся мире».
В рамках открытого диалога участники встречи узнали о концепции и смысле эмоционального интеллекта, получили ответ на вопрос, почему важно развивать в себе не только профессиональные навыки, но и надпрофессиональные компетенции, и на примере спикера убедились, как их применение помогает в успешном карьерном росте и личном развитии.
Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Нам важен открытый диалог с молодежью, ее обучение и развитие с применением лучших практик. Уверен, наша встреча вдохновит ребят на динамичное развитие и придаст уверенности в своих силах. Это очень важно, ведь будущий успех молодежи в профессиональной сфере, во многом зависит от их позитивного настроя, желания трудиться и самосовершенствоваться».
Ольга Гроссу, учитель английского языка в общеобразовательной школе, участница встречи: «Живое общение, которое предполагает данный проект, очень актуально и интересно для представителей молодежи разных профессий. Я в своем профессиональном развитии обязательно буду использовать тот опыт и советы по развитию soft skills, которыми сегодня поделился спикер».
«Диалог34» - проект дискуссионных клубов, организованный ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» при поддержке областного комитета образования, науки и молодежной политики. Региональный проект позволяет молодежи услышать из первых уст истории успеха, выступить со своими инициативами, задать вопросы и получить ответы. Среди волнующих тем – предпринимательство, воспитание лидерских качеств, благотворительность.
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