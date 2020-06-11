Общество

Сбербанк принял участие в региональном дискуссионном проекте для молодежи в преддверии Дня России

Общество 11.06.2020 19:43 Новости компаний
0
11.06.2020 19:43 Новости компаний


В преддверии Дня России Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка принял участие в региональном проекте «Диалог 34». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, более 60 студентов, школьников и молодых специалистов региона подключились к онлайн-дискуссии: «Soft skills – как быть успешным в меняющемся мире».
В рамках открытого диалога участники встречи узнали о концепции и смысле эмоционального интеллекта, получили ответ на вопрос, почему важно развивать в себе не только профессиональные навыки, но и надпрофессиональные компетенции, и на примере спикера убедились, как их применение помогает в успешном карьерном росте и личном развитии.
Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Нам важен открытый диалог с молодежью, ее обучение и развитие с применением лучших практик. Уверен, наша встреча вдохновит ребят на динамичное развитие и придаст уверенности в своих силах. Это очень важно, ведь будущий успех молодежи в профессиональной сфере, во многом зависит от их позитивного настроя, желания трудиться и самосовершенствоваться».
Ольга Гроссу, учитель английского языка в общеобразовательной школе, участница встречи: «Живое общение, которое предполагает данный проект, очень актуально и интересно для представителей молодежи разных профессий. Я в своем профессиональном развитии обязательно буду использовать тот опыт и советы по развитию soft skills, которыми сегодня поделился спикер».
«Диалог34» - проект дискуссионных клубов, организованный ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» при поддержке областного комитета образования, науки и молодежной политики. Региональный проект позволяет молодежи услышать из первых уст истории успеха, выступить со своими инициативами, задать вопросы и получить ответы. Среди волнующих тем – предпринимательство, воспитание лидерских качеств, благотворительность.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
11.06.2020 20:04
Общество 11.06.2020 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 18:32
Общество 11.06.2020 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 16:34
Общество 11.06.2020 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 15:21
Общество 11.06.2020 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 14:40
Общество 11.06.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 14:04
Общество 11.06.2020 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 12:27
Общество 11.06.2020 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 12:12
Общество 11.06.2020 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 12:09
Общество 11.06.2020 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 10:02
Общество 11.06.2020 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 09:57
Общество 11.06.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 09:37
Общество 11.06.2020 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 09:26
Общество 11.06.2020 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2020 09:07
Общество 11.06.2020 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2020 19:27
Общество 10.06.2020 19:27
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:40
В Волгограде не верящий в пандемию депутат заразился коронавирусомСмотреть фотографии
20:04
В Волгоградской области генералов стало большеСмотреть фотографии
19:13
Испытавшего кураж волгоградца арестовали за оскорбление полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:32
В Волгограде в День России запускают 13 дачных маршрутов: полное расписаниеСмотреть фотографии
17:31
Пострадавшие от COVID-19 волгоградские компании освободили от налоговСмотреть фотографии
17:25
"Я тупая!": истерика пьяной матери за рулем попала на видео после гибели ее дочери в ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
ЦРБ Октябрьского района Волгоградской области проверят после обращения медиковСмотреть фотографии
15:56
Ситуации с коронавирусом в Волгоградской области поставили диагнозСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Друг Михаила Ефремова выступит на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:40
Волгоградские больницы ждут чудо-препарат для лечения COVID-19Смотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области в гибели на воде 7-летней девочки обвинили друга семьиСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде впервые беременной с COVID-19 перелили кровь с антителамиСмотреть фотографии
14:04
В Волгоградской области может удвоиться количество умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
12:34
Многодетную мамашу в Волгоградской области осудили за замерзшего во дворе сынаСмотреть фотографии
12:27
Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области подорожал хлебСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области пройдут «облавы» после смертельных ДТПСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области коронавирус убил еще одного человекаСмотреть фотографии
11:47
На прудах-испарителях волгоградского «КАУСТИКа» увеличивается количество «краснокнижных» пеликановСмотреть фотографии
11:27
На Волжской ГЭС завершают половодьеСмотреть фотографии
09:57
В Волгоградской области 243 человека будут судить за отказ от масокСмотреть фотографии
09:37
Олег Савченко подтвердил информацию о новом музее современного искусства в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде устроят дневной фейерверк в честь парада ПобедыСмотреть фотографии
09:07
Золотые рыбки спят и видят пруд на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
21:14
В сельском психинтернате под Волгоградом выявлен очаг коронавирусаСмотреть фотографии
18:37
Лодочника оправдали по делу о гибели 11 пассажиров катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
В Волгоградской области скончался больной коронавирусом депутат от ЛДПРСмотреть фотографии
18:10
Волгоградским военным предложили на обед блюда белорусской кухниСмотреть фотографии
17:18
Депутат Волгоградской гордумы госпитализирован с подозрением на коронавирусСмотреть фотографии
16:31
Перемирие на Мира: дом в центре Волгограда избавлен от угрозы признания аварийнымСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 