Друг Михаила Ефремова выступит на Мамаевом кургане в Волгограде





Целая плеяда российских звезд примет участие в уникальном концерте, посвященном юбилею Великой Победы на Мамаевом кургане, который состоится 24 июня.





О составе участников ИА «Высота 102» сообщили в PR-службе ВГТРК. В концерте примут участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева и другие известные и популярные артисты и музыканты.

К слову, Сергей Гармаш недавно попал в объективы камер журналистов, когда прибыл на место смертельного ДТП в Москве, которое устроил его друг Михаил Ефремов. Напомним, джип Михаила Ефремова протаранил машину, за рулем которой находился житель Рязани Сергей Захаров. Водитель фургона умер в больнице.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на Мамаевом кургане идет строительство масштабных декораций. Величественный монумент Евгения Вучетича предстанет в новом облике благодаря системе уникальных визуальных эффектов, включая полноформатную 3D-проекцию. Прямую трансляцию мероприятия покажет телеканал «Россия». Концерт организуется при поддержке Министерства Культуры РФ, Фонда президентских грантов и Администрации Волгоградской области. Художественный руководитель проекта – народный артист СССР Юрий Башмет.