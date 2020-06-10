Волгоградским военным предложили на обед блюда белорусской кухни

Как сообщает ИА «Высота 102», праздничные обеды прошли в частях города Камышин, микрорайона Гумрак и поселка им. Максима Горького. Вместо традиционного обеда военнослужащим предложили суп с клецками и постный кулеш, салаты «Минский» и «Белоруссия», верашчаку из говядины с рассыпчатой гречневой кашей, биточки по-белорусски с томатным соусом и картофельной бабкой, курицу в горчице с рисом. Основное меню дополняла нарезка свежих овощей и солений в салат-барах.
Стоит отметить, что все национальные блюда приготовлены из стандартного набора продуктов по норме довольствия Минобороны РФ. Впрочем, из установленного провианта профессиональные гражданские повара, работающие на армейских пищеблоках, способны приготовить практически любое блюдо. В рамках Дней национальной кухни они уже познакомили военнослужащих с традициями Грузии, Татарстана, Азербайджана, Узбекистана, Украины и даже Китая, Мексики, Франции и других стран.
Кулинарное разнообразие стало возможным благодаря передаче организации армейского питания на аутсорсинг профильным предприятиям. Каждый день гражданские специалисты готовят вкусное и сбалансированное меню, разработанное с участием диетологов. В рационе бойцов обязательно присутствуют мясные и рыбные блюда, тушеные и свежие овощи, крупы, зелень, яйца, сыр и кисломолочные продукты. Организовано питание по системе «шведский стол», поэтому каждый военнослужащий может выбирать блюда и напитки из нескольких позиций. Обычно их от двух до четырех, при этом меню обновляется ежедневно.
Как передает Интерфакс, заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков, рассказал, что Дни национальной кухни проходят для ознакомления военнослужащих с традициями и культурой разных народов.