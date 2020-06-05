В Волгоградской области открываются налоговые инспекции





В Волгоградской области налоговые инспекции возобновляют прием посетителей, приостановленный из-за угрозы распространения коронавируса . Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, с 15 июня налоговые инспекции начинают вести личный прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах.

Однако с учетом эпидемиологической обстановки, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи через сервис "Онлайн-запись на приём в инспекцию", а также с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Ношение перчаток и масок обязательно. Также будет предусмотрено время на влажную уборку помещений дезинфицирующими средствами и проветривание.

Вместе с тем, несмотря на возможность посещения инспекции, в УФНС России по региону рекомендуют активнее пользоваться электронными способами взаимодействия. Для этого на сайте ФНС функционирует более 50 сервисов.

В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др. Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета.



