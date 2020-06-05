В Волгоградской области безработным разрешили выходить из дома





Изменения внесены в правила передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на обновленное постановление главы региона, опубликованное сегодня, теперь разрешено следование граждан к работодателям (в организации, индивидуальным предпринимателям), деятельность которых не приостановлена, в целях трудоустройства.

По-прежнему необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполненное в произвольной форме уведомление с указанием цели выхода из дома и планируемого времени возвращения.

Напомним, что ограничительные меры (режим самоизоляции) продлен в Волгоградской области до 16 июня.



