



На улице Шелковичной в Кировском районе Волгограда, жители которой с прошлой субботы сидят без воды, сегодня начался ремонт аварийного водопровода. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, бригада «Концессий водоснабжения» пока безуспешно пытается справиться с проблемой. «Рабочие ставят бесконечные латки, но трубу все время рвет. Ремонтировать ее бесполезно. Мы сами купили 22 метра новой трубы, надеемся, что ее все-таки заменят», - рассказали местные жители.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о безвыходной ситуации, в которой оказались жители улицы Шелковичной из-за прорыва уличного водопровода. В «Концессиях водоснабжения» людям заявили, что труба частная, и предложили ее отремонтировать самим. Кто является владельцем дырявого хозяйства, так и осталось неизвестным.

Сегодня в компании концессионера ИА «Высота 102» пояснили, что «данный водопровод правомерно не входит в зону ответственности «Концессий водоснабжения». «Руководством принято решение отремонтировать поврежденную трубу, которая не состоит на балансе концессий», - сообщили в организации.



