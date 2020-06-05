В Волгоградской области открываются налоговые инспекции05.06.2020 15:45
В Волгоградской области безработным разрешили выходить из дома05.06.2020 15:05
Инвестиции в будущее: компания «ЕвроХим» принимает участие в создании Центра поддержки одаренных детей05.06.2020 12:17
Стали известны результаты проверки после шума с бесплатными масками в Волгоградской области05.06.2020 12:03
В Волгограде снесут три аварийных дома05.06.2020 10:22
Львенка нашли в багажнике автобуса «Махачкала-Москва» под Волгоградом04.06.2020 18:50
Исчезнувшие с набережной Волгограда шезлонги нашлись04.06.2020 15:46
Брешь в защите и недостаток СИЗ выявили в зараженном COVID-19 интернате в Урюпинске04.06.2020 15:26
Административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения грозит руководству Урюпинского психоневрологического интерната, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов...