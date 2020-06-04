



Шестнадцать частных домов в Кировском районе и около сотни проживающих в них горожан с прошлой субботы остаются без воды. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, на минувшие выходные из колодца, расположенного на улице Шелковичной напротив дома №36, стали бить фонтаны воды. В результате подтопило одно из домовладений. Волгоградцы сообщили об аварийной ситуации в «Концессии водоснабжения». «Приехала бригада, отключили воду. Оказалось, прорвало трубу. Но ремонтировать рабочие ничего не стали. Заявили, что водопровод частный, мол, делайте сами», - рассказывают жители.





Новость о том, что участок водопровода, который обеспечивал улицу питьевой водой, является частной собственностью, несказанно удивила волгоградцев. Ведь уже какой год платили за воду горожане именно «Концессиям водоснабжения». А тут – такая сенсация. Жители кинулись к старожилам, чтобы узнать, кто же загадочный хозяин трубы и когда успели прибрать к рукам общий водопровод? Но старожилы только руками развели – вспомнили только, как лет пятьдесят назад, еще во времена Советского Союза здесь провели воду.

После совета отремонтировать водопровод собственными силами не желающие жить без воды волгоградцы решили ему последовать. Скинулись на экскаватор, поменяли хомуты, но выяснилось, что участок трубы, действительно, сплошь дырявый. И отремонтировать его невозможно – только менять надо. А тут еще в «Концессиях водоснабжения» предупредили: чтобы проводить ремонтные работы, нужно получить разрешение. Еще и пригрозили, что возьмут с жителей улицы плату за аварийное отключение воды.





«Что нам делать – мы не знаем. На нашей улице живут одинокие старики, одна женщина, между прочим, ветеран войны. Никаких водоводозок к нам не приходит. Воду на тележке возим сами, помогаем и старикам. Одна из наших соседок – медработник, она работает в инфекционной больнице №1, где лечат больных коронавирусом. Говорит, не может даже постирать одежду после смены. Сейчас еще начинается жара. Нас заставляют ходить в масках и перчатках, а мы даже руки не всегда можем после работы вымыть!», - негодуют волгоградцы.

Жители улицы Шелковичной уже обратились с жалобами в администрацию Кировского района, а также в прокуратуру. «Пока никаких ответов нет. Мы находимся в полном неведении – что будет с нами, появится ли у нас вода?», - переживают волгоградцы.

ИА «Высота 102» обратилось за комментариями сложившейся ситуации в пресс-службу ООО «Концессии водоснабжения».