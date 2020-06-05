Общество

Инвестиции в будущее: компания «ЕвроХим» принимает участие в создании Центра поддержки одаренных детей

Общество 05.06.2020 12:17 Новости компаний
0
05.06.2020 12:17 Новости компаний


ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое реализует в Котельниковском районе Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, вошло в состав организаторов конкурса детских и молодежных исследовательских работ. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, главная задача конкурса, организованного совместно администрациями Котельниковского района, Волгоградской области и компанией-инвестором, – изучение и популяризация истории и культурно-исторического наследия родного края в рамках большого социального проекта развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев»
Дети разработали проекты, в которых рассказали, кого они считают настоящим героем Котельниковской Земли. Авторы работ, занявших призовые места, получат возможность повторить путешествие своего знаменитого земляка – казака-героя Александра Григорьевича Землянухина и отправятся в Великобританию. 
А студенты Института строительства и архитектуры Волгоградского государственного технического университета создали 17 проектов, в которых отразили свое видение преемственности поколений Котельниковской Земли Героев. Лучшие проекты будут реализованы на практике при строительстве Парка Героев в новом жилом районе «Дубовая роща», который «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит в городе Котельниково.
Напомним, холдинг «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко неоднократно отмечался в числе лидеров социально-ответственного бизнеса. В 2019 году по данным исследования Reputation Institute (RI) АО «МХК «ЕвроХим» признана компанией с лучшей в химической промышленности России репутацией. 
Особенность компании в том, что, попутно развитию своих производств в разных регионах России, «ЕвроХим» реализует масштабные программы, направленные на повышение качества жизни населения в городах присутствия предприятий холдинга. В числе первостепенных приоритетов «ЕвроХима» - поддержка детей и молодежи, инвестиции в образование, развитие научных и творческих способностей подрастающего поколения.
«Инвестиции в детей – это инвестиции в наше будущее», - отметил генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Руководитель компании принял участие в торжественной церемонии закладки Центра поддержки одарённых детей «Созвездие», который компания строит в Новомосковске, где расположено одно из производств «ЕвроХима». 
«Созвездие» - уникальный для России образовательный проект, который реализуется совместными усилиями руководства Тульской области, Минерально-химической компании «ЕвроХим» и Благотворительного Фонда Андрея Мельниченко. На реализацию проекта будет потрачен 1 миллиард рублей. Обучение и проживание в Центре, как и в других учебных заведениях, созданных при содействии Фонда Андрея Мельниченко в других регионах присутствия предприятий, для всех детей будут полностью бесплатными.
Главные задачи таких Центров, а также других объектов и программ в рамках социальной деятельности компании «ЕвроХим» владелец компании «ЕвроХим» и основатель Фонда Андрей Мельниченко видит в том, чтобы помочь ребятам из небольших российских городов раскрыть свой интеллектуальный и личностный потенциал, дать им возможность поверить в себя, в свои силы. А знания, которые получат здесь сегодняшние школьники, в будущем станут основой их личных успехов и успехов всей российской науки.



Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
05.06.2020 15:45
Общество 05.06.2020 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.06.2020 15:05
Общество 05.06.2020 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2020 14:33
Общество 05.06.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2020 12:03
Общество 05.06.2020 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2020 10:22
Общество 05.06.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 18:50
Общество 04.06.2020 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 15:46
Общество 04.06.2020 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 15:26
Общество 04.06.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 14:35
Общество 04.06.2020 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 13:50
Общество 04.06.2020 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 11:45
Общество 04.06.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 11:14
Общество 04.06.2020 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 09:56
Общество 04.06.2020 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 08:59
Общество 04.06.2020 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 06:48
Общество 04.06.2020 06:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:45
В Волгоградской области открываются налоговые инспекцииСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области безработным разрешили выходить из домаСмотреть фотографии
14:48
Стоматологи в противочумных костюмах готовы спасти чихающих волгоградцев от зубной болиСмотреть фотографии
14:33
На обезвоженной улице в Волгограде начали ремонт дырявого водопроводаСмотреть фотографии
13:47
МегаФон запустил собственный сервис подкастовСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом из кассы почтового отделения пропали 300 тысячСмотреть фотографии
13:24
Жительницу Волгоградской области "завербовали" в брокеры за миллион рублейСмотреть фотографии
13:05
«Ростелеком» построил оптику для 12 тысяч домохозяйств Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде смачное ДТП на светофоре попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Бизнес-связи владельцев свалки под Волгоградом навеяли воспоминания о Владимире КадинеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Управление делами администрации Волгоградской области показало зарплаты руководителей госучрежденийСмотреть фотографии
12:03
Стали известны результаты проверки после шума с бесплатными масками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
Больше чем вчера: в Волгоградской области 128 новых случаев коронавирусаСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде снесут три аварийных домаСмотреть фотографии
09:42
Волгоградцев призвали принять участие в голосовании по КонституцииСмотреть фотографии
09:27
Перенесшим коронавирус волгоградцам прописали боржомиСмотреть фотографии
21:25
В больницах Волгограда «тушат» коронавирусные очагиСмотреть фотографии
19:54
Раскаяние и дети: в Волгоградской области поставщик суррогата осужден «условно»Смотреть фотографии
18:50
Львенка нашли в багажнике автобуса «Махачкала-Москва» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Приспустить маски советуют волгоградцам перед голосованием за КонституциюСмотреть фотографии
15:56
В день голосования по Конституции жителей Волгоградской области снова спросят о времениСмотреть фотографии
15:46
Исчезнувшие с набережной Волгограда шезлонги нашлисьСмотреть фотографии
14:35
«Сказали, делайте сами»: жителей частного сектора в Волгограде оставили без воды в жару и пандемиюСмотреть фотографии
14:16
Под Волгоградом росгвардейцы задержали безработного с куском украденного мясаСмотреть фотографии
13:50
Музеи и театры в Волгоградской области испытывают дефицит молодых кадровСмотреть фотографии
13:11
С набережной Волгограда украли два шезлонгаСмотреть фотографии
13:08
Экс-начальник отдела СУ СКР по Волгоградской области выслушал приговорСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничествоСмотреть фотографии
12:09
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель Быковского районаСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области увеличилось количество жертв коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 