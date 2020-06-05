Инвестиции в будущее: компания «ЕвроХим» принимает участие в создании Центра поддержки одаренных детей





ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое реализует в Котельниковском районе Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, вошло в состав организаторов конкурса детских и молодежных исследовательских работ.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, главная задача конкурса, организованного совместно администрациями Котельниковского района, Волгоградской области и компанией-инвестором, – изучение и популяризация истории и культурно-исторического наследия родного края в рамках большого социального проекта развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев».

Дети разработали проекты, в которых рассказали, кого они считают настоящим героем Котельниковской Земли. Авторы работ, занявших призовые места, получат возможность повторить путешествие своего знаменитого земляка – казака-героя Александра Григорьевича Землянухина и отправятся в Великобританию.

А студенты Института строительства и архитектуры Волгоградского государственного технического университета создали 17 проектов, в которых отразили свое видение преемственности поколений Котельниковской Земли Героев. Лучшие проекты будут реализованы на практике при строительстве Парка Героев в новом жилом районе «Дубовая роща», который «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит в городе Котельниково.

Напомним, холдинг «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко неоднократно отмечался в числе лидеров социально-ответственного бизнеса. В 2019 году по данным исследования Reputation Institute (RI) АО «МХК «ЕвроХим» признана компанией с лучшей в химической промышленности России репутацией.

Особенность компании в том, что, попутно развитию своих производств в разных регионах России, «ЕвроХим» реализует масштабные программы, направленные на повышение качества жизни населения в городах присутствия предприятий холдинга. В числе первостепенных приоритетов «ЕвроХима» - поддержка детей и молодежи, инвестиции в образование, развитие научных и творческих способностей подрастающего поколения.

генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Руководитель компании принял участие «Инвестиции в детей – это инвестиции в наше будущее», - отметил. Руководитель компании принял участие в торжественной церемонии закладки Центра поддержки одарённых детей «Созвездие» , который компания строит в Новомосковске, где расположено одно из производств «ЕвроХима».

«Созвездие» - уникальный для России образовательный проект, который реализуется совместными усилиями руководства Тульской области, Минерально-химической компании «ЕвроХим» и Благотворительного Фонда Андрея Мельниченко. На реализацию проекта будет потрачен 1 миллиард рублей. Обучение и проживание в Центре, как и в других учебных заведениях, созданных при содействии Фонда Андрея Мельниченко в других регионах присутствия предприятий, для всех детей будут полностью бесплатными.

Главные задачи таких Центров, а также других объектов и программ в рамках социальной деятельности компании «ЕвроХим» владелец компании «ЕвроХим» и основатель Фонда Андрей Мельниченко видит в том, чтобы помочь ребятам из небольших российских городов раскрыть свой интеллектуальный и личностный потенциал, дать им возможность поверить в себя, в свои силы. А знания, которые получат здесь сегодняшние школьники, в будущем станут основой их личных успехов и успехов всей российской науки.











