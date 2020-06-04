Общество

Брешь в защите и недостаток СИЗ выявили в зараженном COVID-19 интернате в Урюпинске

Общество 04.06.2020 15:26
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04.06.2020 15:26


Административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения грозит руководству Урюпинского психоневрологического интерната, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, материалы о привлечении к ответственности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ директора этого социального учреждения поступили сегодня в Урюпинский городской суд.
Согласно административному протоколу, нарушения были выявлены 29 мая текущего года в ходе проверки учреждения сотрудниками Роспотребнадзора.
Установлено, что по состоянию на 29 мая интернат работал в закрытом режиме. Его обслуживала смена из 79 сотрудников, которые заехали в учреждение 30 апреля. Перед заездом все сотрудники были обследованы на COVID-19 однократно, результаты были отрицательные.
Однако в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. 26 и 27 мая среди персонала и получателей услуг было выявлено 52 положительных результата исследования на COVID-19, а уже 29 мая еще 88 положительных результатов. 
На момент обследования было обнаружено, что персонал учреждения использует ненадлежащие средства индивидуальной защиты, запас СИЗ органов дыхания (масок, респираторов) недостаточен для смены их каждые 2 часа работы. На основании проведенной проверки было вынесено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждении.
Напомним, что по состоянию на 3 июня коронавирусная инфекция была подтверждена у 207 человек - сотрудников и постояльцев этого социального учреждения. В стационары Волгограда были доставлены 78 человек - те, у которых выявили пневмонию. 
Отметим, что ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа на должностных лиц - от 50 до 150 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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