Музеи и театры в Волгоградской области испытывают дефицит молодых кадров





Основными проблемами театральной и музейной жизни в Волгоградской области в 2019 году названо отсутствие молодых специалистов. Как сообщает ИА "Высота 102", такие данные содержатся в опубликованном докладе о состоянии культуры в Волгоградской области в 2019 году.

Так, дефицит молодых профессиональных кадров, как сообщается, испытывают театры региона, где не хватает артистов-кукловодов, звукооператоров, осветителей, техников по театральному свету. В краеведческих музеях региона помимо обновления и повышения квалификации работников также хромает материально-техническая база. Музеи испытывают недостаток современного специализированного оборудования фондохранилищ.

Тем не менее, как указано в докладе, объемы финансирования с каждым годом растут. К примеру, если в 2018 году на осуществление музейной деятельности из регионального и муниципального бюджетов в общей сложности было направлено более 285 миллионов рублей, то в 2019-м объем финансирования составил более 291 миллиона рублей.

Финансирование театральной деятельности в отчетном периоде осуществлялось по конкретным направлениям, таким как "Театры малых городов", "Театр-детям". Так, на две эти программы в 2019 году было направлено чуть более 37 миллионов рублей.

В концертной жизни региона недостаток реальных концертных площадок, по всей видимости, компенсировался за счет виртуальных. Так, по сравнению с 2018 годом число виртуальных концертных залов в регионе выросло с одного до трех, а количество трансляций, проведенных в виртуальных залах, увеличилось с 2 до 27.



