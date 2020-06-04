Общество

Музеи и театры в Волгоградской области испытывают дефицит молодых кадров

Общество 04.06.2020 13:50
0
04.06.2020 13:50


Основными проблемами театральной и музейной жизни в Волгоградской области в 2019 году названо отсутствие молодых специалистов. Как сообщает ИА "Высота 102", такие данные содержатся в опубликованном докладе о состоянии культуры в Волгоградской области в 2019 году.
Так, дефицит молодых профессиональных кадров, как сообщается, испытывают театры региона, где не хватает артистов-кукловодов, звукооператоров, осветителей, техников по театральному свету. В краеведческих музеях региона помимо обновления и повышения квалификации работников также хромает материально-техническая база. Музеи испытывают недостаток современного специализированного оборудования фондохранилищ.  
Тем не менее, как указано в докладе, объемы финансирования с каждым годом растут. К примеру, если в 2018 году на осуществление музейной деятельности из регионального и муниципального бюджетов в общей сложности было направлено более 285 миллионов рублей, то в 2019-м объем финансирования составил более 291 миллиона рублей. 
Финансирование театральной деятельности в отчетном периоде осуществлялось по конкретным направлениям, таким как "Театры малых городов", "Театр-детям". Так, на две эти программы в 2019 году было направлено чуть более 37 миллионов рублей.
В концертной жизни региона недостаток реальных концертных площадок, по всей видимости, компенсировался за счет виртуальных. Так, по сравнению с 2018 годом число виртуальных концертных залов в регионе выросло с одного до трех, а количество трансляций, проведенных в виртуальных залах, увеличилось с 2 до 27.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
04.06.2020 17:34
Общество 04.06.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 15:46
Общество 04.06.2020 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 15:26
Общество 04.06.2020 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 14:35
Общество 04.06.2020 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 11:45
Общество 04.06.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 11:14
Общество 04.06.2020 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 09:56
Общество 04.06.2020 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 08:59
Общество 04.06.2020 08:59
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2020 06:48
Общество 04.06.2020 06:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 22:08
Общество 03.06.2020 22:08
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 21:38
Общество 03.06.2020 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 19:02
Общество 03.06.2020 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 17:10
Общество 03.06.2020 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 13:50
Общество 03.06.2020 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2020 13:37
Общество 03.06.2020 13:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
Приспустить маски советуют волгоградцам перед голосованием за КонституциюСмотреть фотографии
15:56
В день голосования по Конституции жителей Волгоградской области снова спросят о времениСмотреть фотографии
15:46
Исчезнувшие с набережной Волгограда шезлонги нашлисьСмотреть фотографии
15:26
Брешь в защите и недостаток СИЗ выявили в зараженном COVID-19 интернате в УрюпинскеСмотреть фотографии
14:35
«Сказали, делайте сами»: жителей частного сектора в Волгограде оставили без воды в жару и пандемиюСмотреть фотографии
14:16
Под Волгоградом росгвардейцы задержали безработного с куском украденного мясаСмотреть фотографии
13:50
Музеи и театры в Волгоградской области испытывают дефицит молодых кадровСмотреть фотографии
13:11
С набережной Волгограда украли два шезлонгаСмотреть фотографии
13:08
Экс-начальник отдела СУ СКР по Волгоградской области выслушал приговорСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничествоСмотреть фотографии
12:09
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель Быковского районаСмотреть фотографии
12:00
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ онлайнСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области увеличилось количество жертв коронавирусаСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области частные перевозчики «отбивают» убытки из-за пандемии за счет пассажировСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде отдых школьников на пруду обернулся трагедиейСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области директора учреждения осудят за получение взятки в виде мангалаСмотреть фотографии
10:38
Как оплатить электроэнергию без квитанцииСмотреть фотографии
09:56
В Волгоградской области назвали умирающие районыСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области отловили упорных нарушителей масочного режимаСмотреть фотографии
06:48
В Волгограде колонны техники после дезинфекции начнут репетиции парада ПобедыСмотреть фотографии
22:08
Мэрия Волгограда успокоила жильцов дома №13 по улице МираСмотреть фотографии
21:38
«Обстановка напряженная»: волгоградцев попросили прислушаться к своему дыханиюСмотреть фотографии
19:02
Волгоградскому ГУП не хватило денег на зарплатуСмотреть фотографии
17:29
На Мира не до мира: скандал разгорается вокруг дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Волгоградский избирком готовится к уличному голосованию за КонституциюСмотреть фотографии
16:16
«Гард» и самолеты: в Волгоградской области готовят удар по саранчеСмотреть фотографии
15:51
РУСАЛ объявляет грантовый конкурс по экологическим проектамСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области отпечатали 1,8 млн бюллетеней для голосования за КонституциюСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом операция по поиску пропавшего грибника завершилась успехомСмотреть фотографии
14:28
Под Волгоградом автоугонщик неделями рыл землю ради «покатушек» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 