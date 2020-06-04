В Волгоградской области назвали умирающие районы

Общество 04.06.2020 09:56
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04.06.2020 09:56
Рождаемость низкая, смертность средняя – такие основные показатели демографической ситуации по итогам 2019 года в Волгоградской области названы в докладе управления Роспотребнадзора «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на доклад, в частности показатель рождаемости в регионе составлял в прошлом году 8,4 на 1000 населения, смертности – 13,1 на 1000 населения. При этом показатели рождаемости в Волгоградской области на протяжении последних лет стабильно ниже, чем в Волгоградской области, тогда как показатели смертности – выше. За последние три года наблюдается снижение показателя рождаемости на 16,0% с 10,0 в 2017 году до 8,4 в 2019 году. Показатель естественного прироста остается отрицательным и составлял в 2019 году - 4,7 на 1000 населения.
В прошлом году самые низкие показатели рождаемости были зафиксированы в Руднянском, Киквидзенском, Нехаевском, Кумылженском, Камышинском, Алексеевском, Еланском, Урюпинском. Самая высокая рождаемость – в Старополтавском, Палласовском, Быковском и Городищенском районах.
Самый высокий показатель смертности – в Даниловском, Нехаевском, Котовском, Жирновском, Алексеевском, Новоаннинском, Руднянском районах. Самый низкий – в Среднеахтубинском, Палласовском, Городищенском районах и в Волжском. К слову, в прошлом году только в одном районе региона – Палласовском – был отмечен положительный прирост населения. В 2017 году таких территорий в Волгоградской области было две.
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