В Волгоградской области зараженные коронавирусом женщины родили здоровых детей





В Волгоградской области под наблюдением медиков находились десять беременных, зараженных коронавирусной инфекцией. Как рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, три из них родили здоровых детишек, сообщает ИА «Высота 102». После обследования новорожденных тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Напомним, за прошедшие сутки в Волгоградской области выявлено 133 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 2714 случаев COVID-19. Жертвами пандемии стали 18 человек, один из них - врач.



