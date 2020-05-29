



Количество зараженных коронавирусной инфекцией в психоневрологическом интернате в Урюпинске больше, чем 52 человека. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, тест на коронавирус сдал 431 человек - работники и пациенты интерната. "Уже поступают положительные результаты", - отметил Алимов. Он не стал называть промежуточные цифры по зараженным, чтобы избежать путаницы. Накануне заявлялось о 52 больных COVID-19 в интернате. С учетом новых данных, эта цифра обновится, но облздрав пообещал озвучить ее позже.

Часть больных госпитализирована в Урюпинскую ЦРБ, 10 человек были доставлены в волгоградскую областную клиническую больницу №3 с пневмонией. Остальные пациенты и сотрудники, у которых выявляется инфекция, будут дополнительно обследоваться на КТ. В настоящее время интернат поделен на грязную и чистую зоны. Пациенты с положительными результатами или с подозрением на коронавирус находятся, соответственно, в грязной зоне.

Сегодня в Урюпинск из Волгограда выехали студенты-добровольцы ВолгГМУ, которые будут работать именно в этой грязной зоне, контролировать состояние больных пациентов.

О том, как в интернате обнаружили первого пациента с коронавирусом, рассказал сегодня председатель комитета соцзащиты населения Лилия Заботина. По ее словам, в воскресенье, 24 мая, у одного из пациентов, страдающего болезнью сердца, поднялось давление, поэтому вызвали скорую. Врачи доставили пациента в больницу, сделали ему КТ, которое показало двухстороннюю пневмонию, хотя до этого признаков никаких не было. Тест на COVID-19 оказался положительным. Заботина уточнила, что у пациентов психоневрологического интерната температуру измеряют два раза в день. Кто занес инфекцию в интернат, пока не сообщается. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование.

Председатель комитета соцзащиты сообщила, что после вспышки коронавирусной инфекции в психоневрологическом интернате в Урюпинске были усилены меры безопасности в других социальных учреждениях закрытого типа, которых на территории региона 31. Теперь, чтобы заступить на длительную вахту, сотрудник должен получить результат теста на COVID-19, но ожидать его он будет не дома, как было до вспышки, а в обсерваторе. Это делается для того, чтобы минимизировать риски заражения сотрудников, пояснила Заботина.

Таким образом, срок трудовой вахты с учетом пребывания в обсерваторе увеличивается с одного до 1,5 месяцев.



