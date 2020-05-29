Губернатор Волгоградской области пригрозил «решениями» из-за вспышек коронавируса





До понедельника в Волгоградской области развернут дополнительные инфекционные койки. Таким образом, их количество достигнет 4 тысяч. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил губернатор Волгоградской области на заседании клинического совета. Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории региона остается непростой. «Сейчас мы вышли на уровень порядка 3 тысяч исследований в сутки, что позволяет еще в большем объеме на ранних стадиях выявлять заболевание среди групп риска и контактировавших с ними людей. Всего проведено уже более 90 тысяч исследований», - сообщил Андрей Бочаров.

«Наблюдаем стабилизацию числа поступающих тяжелых и очень тяжелых случаев, но при этом показатель достаточно высок - это 10%. Большинство таких случаев связаны с поздним обращением заболевших в медицинские учреждения, а также с самолечением. Поэтому разъяснительную работу надо обязательно продолжать , объяснять людям необходимость и важность раннего обращения к врачам», - подчеркнул губернатор.

Глава региона коснулся вопроса и выплат медикам. «По итогам апреля медработникам обеспечены все необходимые выплаты из федерального и областного бюджетов. До 1 июня перед областным комитетом здравоохранения стоит задача произвести все выплаты за май», - сообщил он.

«В настоящее время распространение инфекции во многом имеет очаговый характер. Это, например, внутрисемейная заболеваемость. В населенных пунктах очаги возникают в местах компактного проживания отдельных групп людей. К примеру, в Николаевском, Котельниковском, Суровикинском районах и ряде других. Есть очаги в отдельных социальных учреждениях – Жирновский район, город Урюпинск и другие. По каждому такому случаю проводится тщательная проверка. Принимаются и реализуются отдельные решения. Созданы рабочие комиссии», - заявил Андрей Бочаров.

"Как правило, все вспышки связаны с несоблюдением обязательных мер и санитарно-эпидемиологических правил или с их игнорированием. Где-то виной становится безответственное отношение к себе, к окружающим людям, к порученному делу. По итогам работы комиссий будут приняты решения. Есть очаги заболевания и в медучреждениях: к примеру, Волгоград, Волжский, Николаевка, Иловля и другие. Если на первом этапе распространения коронавирусной инфекции преобладала недостаточная оценка степени опасности инфекции, то сейчас мы наблюдаем ослабление внимания к вопросам безопасности, что повышает риск заражения и может привести не только к тяжелым, но и трагическим последствиям. Поэтому разъяснительную работу в медицинских коллективах необходимо проводить постоянно", - резюмировал Андрей Бочаров.



