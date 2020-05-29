Губернатор Волгоградской области пригрозил «решениями» из-за вспышек коронавируса

Общество 29.05.2020 12:37
0
29.05.2020 12:37
До понедельника в Волгоградской области развернут дополнительные инфекционные койки. Таким образом, их количество достигнет 4 тысяч. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил губернатор Волгоградской области на заседании клинического совета. Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории региона остается непростой. «Сейчас мы вышли на уровень порядка 3 тысяч исследований в сутки, что позволяет еще в большем объеме на ранних стадиях выявлять заболевание среди групп риска и контактировавших с ними людей. Всего проведено уже более 90 тысяч исследований», - сообщил Андрей Бочаров.
«Наблюдаем стабилизацию числа поступающих тяжелых и очень тяжелых случаев, но при этом показатель достаточно высок - это 10%. Большинство таких случаев связаны с поздним обращением заболевших в медицинские учреждения, а также с самолечением. Поэтому разъяснительную работу надо обязательно продолжать , объяснять людям необходимость и важность раннего обращения к врачам», - подчеркнул губернатор.
Глава региона коснулся вопроса и выплат медикам. «По итогам апреля медработникам обеспечены все необходимые выплаты из федерального и областного бюджетов. До 1 июня перед областным комитетом здравоохранения стоит задача произвести все выплаты за май», - сообщил он.
«В настоящее время распространение инфекции во многом имеет очаговый характер. Это, например, внутрисемейная заболеваемость. В населенных пунктах очаги возникают в местах компактного проживания отдельных групп людей. К примеру, в Николаевском, Котельниковском, Суровикинском районах и ряде других. Есть очаги в отдельных социальных учреждениях – Жирновский район, город Урюпинск и другие. По каждому такому случаю проводится тщательная проверка. Принимаются и реализуются отдельные решения. Созданы рабочие комиссии», - заявил Андрей Бочаров.
"Как правило, все вспышки связаны с несоблюдением обязательных мер и санитарно-эпидемиологических правил или с их игнорированием. Где-то виной становится безответственное отношение к себе, к окружающим людям, к порученному делу. По итогам работы комиссий будут приняты решения. Есть очаги заболевания и в медучреждениях: к примеру, Волгоград, Волжский, Николаевка, Иловля и другие. Если на первом этапе распространения коронавирусной инфекции преобладала недостаточная оценка степени опасности инфекции, то сейчас мы наблюдаем ослабление внимания к вопросам безопасности, что повышает риск заражения и может привести не только к тяжелым, но и трагическим последствиям. Поэтому разъяснительную работу в медицинских коллективах необходимо проводить постоянно", - резюмировал Андрей Бочаров.
Реклама
ГИБДД Волгограда возглавил новый руководитель29.05.2020 13:30
Общество 29.05.2020 13:30
Наспех закрашенную мозаику в подземке Волгограда очищают от серой эмали29.05.2020 13:10
Общество 29.05.2020 13:10
В Волгоградской области две новые смерти и рекордный рост заболевших коронавирусом29.05.2020 11:48
Общество 29.05.2020 11:48
Волгоградцы нашли аргументы в пользу открытия детских садов29.05.2020 10:01
Общество 29.05.2020 10:01
Маленьким жителям Волгоградской области вход на детские площадки воспрещен29.05.2020 09:41
Общество 29.05.2020 09:41
На мосту через Волжскую ГЭС исчезли пробки29.05.2020 08:54
Общество 29.05.2020 08:54
В Волгоградской области исправили скандальную методику коронавирусных выплат медикам29.05.2020 08:42
Общество 29.05.2020 08:42
В Волгоградской области зафиксирован рост количества безработных28.05.2020 21:55
Общество 28.05.2020 21:55
Из Волжского в Волгоград пошли маршрутки28.05.2020 20:15
Общество 28.05.2020 20:15
В Волгограде фирма депутата расщедрилась на погашение долга перед родителями школьников28.05.2020 20:10
Общество 28.05.2020 20:10
Бетона не пожалеют: Астраханский мост в Волгограде будет обновлен к 1 сентября28.05.2020 17:56
Общество 28.05.2020 17:56
Урюпинский район обогнал Волгоград по количеству новых заразившихся коронавирусом28.05.2020 15:40
Общество 28.05.2020 15:40
Фонтан-арка, водное шоу и пенные столбы появятся на набережной Волгограда28.05.2020 13:40
Общество 28.05.2020 13:40
Спецы по катастрофам занялись коронавирусным психинтернатом в Волгоградской области28.05.2020 13:06
Общество 28.05.2020 13:06
На улицы Волжского выходят маршрутки28.05.2020 08:55
Общество 28.05.2020 08:55
Реклама