Общество

В Волгограде тоннель у ТРК «Акварель» на день частично закроют для автотранспорта

Общество 27.05.2020 18:27
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27.05.2020 18:27


С 8-00 до 20-00 28 мая  временно приостановят движение транспорта через  тоннель у ТРК «Акварель» в сторону Кировского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, на проспекте Университетском стартует очередной этап реконструкции дорожного полотна. На этом участке Второй Продольной магистрали завтра будет работать крупногабаритная спецтехника. Водителям при движении  в сторону Кировского района  нужно будет пользоваться надземной частью развязки.
На проспекте Университетском силами рабочих МУП «ДСЭР Советского района» уже уложено свыше 60 тысяч квадратных метров финишного слоя асфальта. Обновление покрытия проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основной объем работ подрядная организация выполняет  по ночам, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Дорожное покрытие обновят на участке протяженностью  3 километра и площадью свыше 75 тысяч квадратных метров. 
За процессом восстановления организован многоступенчатый контроль со стороны как самого исполнителя, так и со стороны муниципальных служб.  После каждого этапа специалистами муниципальной лаборатории службы заказчика МУ «Комдорстрой» проводятся контрольные проверки соответствия качества нормативным показателям. 
В предыдущие годы муниципалитет привел в порядок проезжую часть Второй Продольной магистрали от Тракторозаводского до Красноармейского района за исключением участка в Советском районе. Покрытие здесь последний раз ремонтировалось в 2011 году по старой технологии – с заменой только верхнего слоя асфальта. Как следствие, к 2019 году полотно перестало отвечать нормативным требованиям, в связи с чем было включено в перечень объектов, подлежащих реконструкции в 2020 году.

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