Общество 27.05.2020 15:08
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27.05.2020 15:08
Более 280 тысяч рублей планируется потратить на приобретение сувенирной продукции за счет бюджета Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», заказчик – ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области» - разместил извещение о закупке 50 сувенирных наборов. В наборы входят чайная пара, два вида мельниц для специй и вспениватель молока с нанесенной гравировкой «Волгоградская область». Сувениры упакуют в пакеты и коробки с нанесенным изображением Родины-матери.
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