В Волгоградской области пригрозили штрафами за повышение цен на еду





В случае выявления сговора или установления необоснованной монопольно высокой цены на продукты питания производителям грозят значительные штрафы. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявили в Волгоградском УФАС. В ведомстве напомнили, что прокуратурой Волгоградской области во взаимодействии с Волгоградским УФАС России проводится работа по недопущению необоснованного со стороны производителей роста цен на продукты питания (хлебобулочные изделия, крупы, мясо, яйца, масло, а также овощи и фрукты) в регионе.

В случае выявления необоснованного увеличения отпускных цен на продукты, будут приняты меры, в том числе антимонопольного реагирования, предупредили в Волгоградском УФАС. Здесь пояснили, что Волгоградское УФАС получает от торговых сетей Волгоградской области информацию о повышении отпускных цен со стороны производителей на ряд продуктов: хлеб, крупы и т.д. Если производители будут «загибать» цены, им придется раскошелиться на штрафы, заметили в УФАС.

Справка. По данным Волгоградстата, за последние два месяца стоимость риса в Волгоградской области увеличилась с 44,10 до 53,99 рублей за кг, гречки – с 55,95 до 70,56 рублей за кг, яиц – с 49,86 до 55,88 рублей за десяток, лука – с 20,42 до 41,92 рублей за кг.



