В Волгоградской области пригрозили штрафами за повышение цен на еду

Общество 26.05.2020 15:49
0
26.05.2020 15:49
В случае выявления сговора или установления необоснованной монопольно высокой цены на продукты питания производителям грозят значительные штрафы. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявили в Волгоградском УФАС. В ведомстве напомнили, что прокуратурой Волгоградской области во взаимодействии с Волгоградским УФАС России проводится работа по недопущению необоснованного со стороны производителей роста цен на продукты питания (хлебобулочные изделия, крупы, мясо, яйца, масло, а также овощи и фрукты) в регионе.
В случае выявления необоснованного увеличения отпускных цен на продукты, будут приняты меры, в том числе антимонопольного реагирования, предупредили в Волгоградском УФАС. Здесь пояснили, что Волгоградское УФАС получает от торговых сетей Волгоградской области информацию о повышении отпускных цен со стороны производителей на ряд продуктов: хлеб, крупы и т.д. Если производители будут «загибать» цены, им придется раскошелиться на штрафы, заметили в УФАС.
Справка. По данным Волгоградстата, за последние два месяца стоимость риса в Волгоградской области увеличилась с 44,10 до 53,99 рублей за кг, гречки – с 55,95 до 70,56 рублей за кг, яиц – с 49,86 до 55,88 рублей за десяток, лука – с 20,42 до 41,92 рублей за кг.
Реклама
Под Волгоградом жителям села выставили счета за аварию на теплосетях26.05.2020 14:53
Общество 26.05.2020 14:53
В больнице Волгоградской области все же был дефицит СИЗ26.05.2020 14:41
Общество 26.05.2020 14:41
В Волгоградской области в день виртуального праздника запретят реальные продажи алкоголя26.05.2020 14:21
Общество 26.05.2020 14:21
В Волгоградской области нашли нарушения в начислении «коронавирусных» доплат медикам26.05.2020 12:29
Общество 26.05.2020 12:29
В Волгограде майские дожди обострили вечную проблему бездействия УК26.05.2020 11:48
Общество 26.05.2020 11:48
След царицынского купца нашли в сквере у собора в Волгограде26.05.2020 10:57
Общество 26.05.2020 10:57
«Стоим по часу»: на мосту через Волжскую ГЭС пробки стали критическими26.05.2020 10:52
Общество 26.05.2020 10:52
В Волгограде автосалон заманивал граждан лживыми ценами и нахваливал сам себя26.05.2020 09:39
Общество 26.05.2020 09:39
В Волгограде суд обязал судебного пристава вернуть деньги тезке должника25.05.2020 21:45
Общество 25.05.2020 21:45
Власти Волгоградской области набросали список организаций для проверки поведения при коронавирусе25.05.2020 20:03
Общество 25.05.2020 20:03
Предприятия торговли в Волгограде заподозрили в нарушении масочного режима25.05.2020 17:47
Общество 25.05.2020 17:47
В Волгограде под снос идет очередной гаражный городок25.05.2020 17:04
Общество 25.05.2020 17:04
Жителей Волгоградской области оберегают от встреч с родственниками из Дагестана25.05.2020 16:02
Общество 25.05.2020 16:02
В больнице Волгоградской области провели проверку после обращения медиков из-за доплат25.05.2020 14:52
Общество 25.05.2020 14:52
В Волгограде коронавирусом заболел отдел полиции25.05.2020 13:44
Общество 25.05.2020 13:44
Реклама