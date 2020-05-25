В Волгограде коронавирусом заболел отдел полиции

Общество 25.05.2020 13:44
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25.05.2020 13:44
В Волгограде вспышка заболевания коронавирусной инфекции зафиксирована в Кировском РОВД. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом рассказал на сегодняшнем брифинге Игорь Гулян, заместитель начальника полиции (по ООП ГУ МВД по Волгоградской области). Так, положительный тест на коронавирус подтвержден уже у семи полицейских. Сейчас выясняется круг контактов заболевших. На карантин отправлены еще более десятка сотрудников – всего РОВД недосчитался около 20 полицейских. Выяснилось, что двое из заболевших стражей порядка принимали участие в уличных рейдах по контролю за правилами передвижения граждан в условиях ограничительных мер, а также проверяли соблюдение домашнего карантина гражданами. Оба полицейских являются участковыми уполномоченными, они находились в опорных пунктах, которые сейчас закрыты на карантин.
В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что в Кировском отделе полиции, где заболели два человека, на самоизоляцию отправлены 23 сотрудника, остальные находятся на рабочих местах. Отдел полиции функционирует в штатном режиме. При необходимости практическую помощь оказывают полицейские из других райотделов.
Также заболевшие полицейские есть и в других районах Волгоградской области. В частности, зараженные коронавирусом стражи порядка выявлены в Котельниковском районе, где произошла массовая вспышка инфекции.
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