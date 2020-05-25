



Волгоградская область заняла 77-ое место в перечне из 85 субъектов по уровню социальной ориентированности бюджетов. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликованы в рейтинге РИА-Новости. Так, в Волгоградской области социальные расходы на одного жителя составили всего 38,89 тысяч рублей. Это меньше всего в ЮФО. Так, Астраханская область заняла 34-е место в данном рейтинге с показателем 46,82 тысячи рублей на жителя. Краснодарский край расположился на 42-м месте с показателем 45,64 тысячи рублей на жителя. Но Калмыкия среди регионов ЮФО всех обогнала – здесь социальные расходы на жителя составили 54 тысячи рублей, соответственно, республика заняла 17-е место в рейтинге.

При этом в Волгоградской области на социальные обязательства уходит 62,2% средств консолидированного бюджета, в той же Калмыкии – почти 70%. Больше всего средств (свыше 90 тысяч рублей на человека) на социальную сферу в 2019 году выделили Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург, меньше всего (до 30 тысяч рублей) — Камчатский край и Чукотский автономный округ.

Как полагают эксперты, по итогам 2020 года наиболее вероятно ожидать увеличения расходов по социальным статьям, так как последствия влияния пандемии коронавируса окажут влияние и на данную сферу. В частности, вполне понятен ожидаемый рост расходов региональных бюджетов на здравоохранение. Также вполне вероятно увеличение объемов финансирования расходов, связанных с социальной поддержкой наиболее пострадавших категорий населения.

В то же время негативное влияние пандемии коронавируса на экономику, очевидно, приведет к сокращению доходов региональных бюджетов. Это может привести к сужению возможностей финансирования некоторых социальных статей, напрямую не связанных с борьбой с пандемией. Вырастут федеральные трансферты, направленные на расходы по социальным статьям. В наибольшей степени это затронет такие сферы как здравоохранение социальная политика, считают аналитики.



