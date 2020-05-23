Общество

В Волгоградской области подсчитали средний размер пенсий

Общество 23.05.2020 09:28
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23.05.2020 09:28


Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, по состоянию на 1 апреля 2020 года  составила 758,3 тысяч человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, 82,1% из них - неработающие пенсионеры.
Средний размер назначенных месячных пенсий в Волгоградской области на начало апреля сложился на уровне 14152,2 рубля, у неработающих пенсионеров – 14633,9 рубля, такие данные приводят статистики.

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