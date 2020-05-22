Общество 22.05.2020 10:07
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22.05.2020 10:07
Прокуратура в Волгоградской области добилась судебного решения об обеспечении дорогим медицинским препаратом ребенка с редким генетическим заболеванием. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство обратилась мать ребенка-инвалида с жалобой о нарушении его социальных прав.
Установлено, что 4-летний мальчик нуждается в постоянном приеме специального препарата. Вопреки требованиям законодательства ребенок своевременно лекарственным препаратом не обеспечивался. При этом стоимость препарата на год применения превышает 40 миллионов рублей.
Михайловской межрайонной прокуратурой было предъявлено в суд исковое заявление о возложении обязанности на региональный комитет здравоохранения обеспечить ребенка необходимым лекарством. Решением Ворошиловского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения взято прокуратурой на контроль.
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