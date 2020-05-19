Время помогать: РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранам

Общество 19.05.2020 15:56 Новости компаний
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19.05.2020 15:56 Новости компаний
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках акции «Время помогать» направил в апреле и мае более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранам – бывшим работникам предприятий компании, которые соблюдали режим самоизоляции в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для поддержки пожилых людей старше 70 лет, которые оказались в вынужденной изоляции из-за эпидемии коронавируса, волонтеры РУСАЛа с апреля ежемесячно доставляют им бесплатные наборы продуктов.
Так, волонтеры ВгАЗа уже передали ветеранам предприятия более 20 тонн продуктов. В акции участвовало порядка 50-ти человек.
В ходе акции волонтеры посетили поселок Забазный в Тракторозаводском районе, где живут бывшие работники ВгАЗа. По словам пенсионерки Марии Комарчевой, помощь оказалась своевременной и теперь не надо беспокоиться о продуктовых запасах. А 87-летнему ветерану ВгАЗа Валентину Московкину, отработавшему на предприятии 39 лет, приятно, что завод о нем не забывает и помогает в трудные минуты.
В городах присутствия РУСАЛа такую помощь получают более 10 тысяч человек. Кроме того, здесь работает горячая линия Центра социальных программ РУСАЛа, на которую пенсионеры и ветераны компании могут обратиться, если им необходима дополнительная помощь по приобретению продуктов или лекарств.
«Хочу поблагодарить волонтеров компании, которые в сложной ситуации оказались в первых рядах тех, кто смог оказать поддержку старшему поколению. Здоровье наших ветеранов, улыбки и добрые слова, с которыми принималась помощь – это главное свидетельство того, что она была нужной и своевременной. Сейчас, когда ситуация в некоторых регионах улучшается, мы рассмотрим дальнейшую возможность продолжения акции там, где это будет необходимо», – отметил Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ.
Для справки: Акция «Время помогать» проходит в городах Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Михайловск, Кандалакша, Бокситогорск, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск и Шелехов. Основы волонтерского движения РУСАЛа в этих городах были заложены еще в середине 2000 –ых годов по инициативе основателя компании Олега Дерипаски.
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