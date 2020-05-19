Общество

Время помогать: РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранам

Общество 19.05.2020 15:56 Новости компаний
0
19.05.2020 15:56 Новости компаний


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках акции «Время помогать» направил в апреле и мае более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранам – бывшим работникам предприятий компании, которые соблюдали режим самоизоляции в период борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для поддержки пожилых людей старше 70 лет, которые оказались в вынужденной изоляции из-за эпидемии коронавируса, волонтеры РУСАЛа с апреля ежемесячно доставляют им бесплатные наборы продуктов. 

Так, волонтеры ВгАЗа уже передали ветеранам предприятия более 20 тонн продуктов. В акции участвовало порядка 50-ти человек.
В ходе акции волонтеры посетили поселок Забазный в Тракторозаводском районе, где живут бывшие работники ВгАЗа. По словам пенсионерки Марии Комарчевой, помощь оказалась своевременной и теперь не надо беспокоиться о продуктовых запасах. А 87-летнему ветерану ВгАЗа Валентину Московкину, отработавшему на предприятии 39 лет, приятно, что завод о нем не забывает и помогает в трудные минуты.
В городах присутствия РУСАЛа такую помощь получают более 10 тысяч человек. Кроме того, здесь работает горячая линия Центра социальных программ РУСАЛа, на которую пенсионеры и ветераны компании могут обратиться, если им необходима дополнительная помощь по приобретению продуктов или лекарств. 
«Хочу поблагодарить волонтеров компании, которые в сложной ситуации оказались в первых рядах тех, кто смог оказать поддержку старшему поколению. Здоровье наших ветеранов, улыбки и добрые слова, с которыми принималась помощь – это главное свидетельство того, что она была нужной и своевременной. Сейчас, когда ситуация в некоторых регионах улучшается, мы рассмотрим дальнейшую возможность продолжения акции там, где это будет необходимо», – отметил Евгений Никитин, генеральный директор компании РУСАЛ. 
Для справки:  Акция «Время помогать» проходит в городах Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Михайловск, Кандалакша, Бокситогорск, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск и Шелехов. Основы волонтерского  движения  РУСАЛа в этих городах были заложены еще в середине 2000 –ых годов по инициативе основателя компании Олега Дерипаски.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
19.05.2020 17:08
Общество 19.05.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2020 16:43
Общество 19.05.2020 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.05.2020 15:45
Общество 19.05.2020 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2020 15:35
Общество 19.05.2020 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2020 11:43
Общество 19.05.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2020 10:22
Общество 19.05.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2020 10:10
Общество 19.05.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2020 08:48
Общество 19.05.2020 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 19:21
Общество 18.05.2020 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 18:40
Общество 18.05.2020 18:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.05.2020 16:40
Общество 18.05.2020 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 14:43
Общество 18.05.2020 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 14:00
Общество 18.05.2020 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 13:45
Общество 18.05.2020 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2020 12:51
Общество 18.05.2020 12:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:08
На радость дачникам: в Волгограде увеличено количество речных спецмаршрутов до КультбазыСмотреть фотографии
16:58
Пандемия и кризис сильно ударили по строительной отрасли: эскроу как спасательный кругСмотреть фотографии
16:57
Сказки про маски: в Волгограде чиновники путаются в показанияхСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
Банк «Открытие»: 54% жителей ЮФО не будут делать ремонт этим летомСмотреть фотографии
16:29
Резня в лесополосе: за убийство в Волгограде задержан трижды судимый бомжСмотреть фотографии
15:56
Время помогать: РУСАЛ направил более 42 млн рублей на помощь пенсионерам и ветеранамСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде нашли дефекты в построенном помощником депутата домеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Медработники Волгоградской области жалуются на горячую линию из-за маленьких доплатСмотреть фотографии
15:29
Под Волгоградом браконьеров с крупным уловом накрыли в ходе рейда рыбохраны и ФСБСмотреть фотографии
14:58
Опасное фото: в Волгоградской области школьница сорвалась с высотыСмотреть фотографии
14:02
Два поселка в Волгоградской области могут изолировать из-за COVID-19Смотреть фотографии
13:49
Сбербанк и ГУ МВД России по Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
13:40
Под Волгоградом нефтяного дельца обвиняют в отравлении почвыСмотреть фотографии
13:17
Вспышка коронавируса зафиксирована в психоневрологическом интернате в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Волгоградские предприятия наращивают выпуск дезрастворов и средств индивидуальной защитыСмотреть фотографии
11:50
Кривая пошла вверх: в Волгоградской области коронавирус не сдаетсяСмотреть фотографии
11:44
Филиал ООО «Капитал МС» поддерживает семьи с новорожденными детьми в период пандемииСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области задумали создать инфекционный кластерСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде коммерсанту присудили 4 млн рублей штрафа за взятку в пачке сигаретСмотреть фотографии
10:22
В волгоградские аптеки завезут перчатки из ГерманииСмотреть фотографии
10:10
Память бывшего прокурора области увековечат в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:25
Дело обвиняемого в мошенничестве подполковника СУ СКР рассмотрит суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:48
Не успели сшить: в Волжском возникли проблемы с выдачей бесплатных масокСмотреть фотографии
19:21
В Волгограде «Сосновый бор» ради спасения конюшен отдает все муниципалитетуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Поволжский банк Сбербанка приглашает на онлайн-викторину, посвященную Дню ВолгиСмотреть фотографии
16:58
Житель Волгоградской области осужден за кражу пожертвований и денег у больной родственницыСмотреть фотографии
16:40
«Это закон рынка»: в волгоградском облкомздраве отреагировали на закупку дорогих аппаратов ИВЛСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде судят капитана за содержимое тайной емкости на танкереСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких гражданСмотреть фотографии
16:01
Волгоградские агрономы – о превращении пеньков в шикарные деревьяСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 