Общество 16.05.2020 13:06
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16.05.2020 13:06
В Волгоградской области зафиксирован еще один летальный случай от коронавируса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Всего в Волгоградской области 14 летальных случаев от коронавирусной инфекции.
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