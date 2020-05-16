Общество

Еще одна смерть: в Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 14 человек

Общество 16.05.2020 13:06
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16.05.2020 13:06


В Волгоградской области зафиксирован еще один летальный случай от коронавируса. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Всего в Волгоградской области 14 летальных случаев от коронавирусной инфекции. 

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