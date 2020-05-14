Общество

В Волгоградской области замаячило плато по коронавирусу

Общество 14.05.2020 22:04
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14.05.2020 22:04


Из стационаров Волгоградской области за минувшие сутки был выписан 131 пациент и госпитализированы 140 новых больных. Такие цифры, сообщает ИА «Высота 102», озвучил на сегодняшнем брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. То есть количество выписанных пациентов практически сравнялось с количеством госпитализированных. 
Ранее зампредседателя комитета здравоохранения Николай Алимов заявлял, что плато по коронавирусу Волгоградская область пока не достигла, так как новых пациентов гораздо больше, чем тех, кто излечился. При этом резервные площади для размещения пациентов могут не понадобиться, если количество поступивших и выписанных будет примерно одинаковым. Такой процесс в регионе уже намечается. 

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